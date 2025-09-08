«Зеленский»: Аз дасти «Трамп» нороҳатам

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Русия ал-Яум», Володимир Зеленский, раисҷумҳури Укроин, дар ҷадидтарин суханони худ гуфт: "Ман аз Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, нороҳат ҳастам, чаро ки дар нишасти Аляска миёни ӯ ва Путин, намояндае аз Укроин ҳузур надошт."
Вай афзуд: "Трамп ба Путин дар ин нишаст ҳар он чиро, ки ӯ мехост, дод. Адами ҳузури Укроин дар ин нишаст таассуфбор аст."
Зеленский тасреҳ кард: "Ман муътақидам, ки Путин ба ҳар чизе, ки мехост, даст пайдо кард. Ӯ намехоҳад бо ман дидор кунад, балки мехоҳад бо Трамп дидор кунад то як маневри расонаӣ тартиб диҳад. Мо аз Амрико мехоҳем фишори бештаре бар Путин ворид кунад."
Вай афзуд: "Ман барои баргузории ҳар нишасти дуҷониба ё сеҷониба бо Путин омодаам, аммо на дар Русия. Вай ба дунболи ишғоли комили Укроин аст ва агар ин масъала муҳаққақ нашавад, як пирӯзӣ барои мо ба шумор меравад."
