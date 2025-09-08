Фраксияи Ҳизбуллоҳ: Касоне, ки фикр мекунанд муқовимат заъиф шудааст, дар таваҳҳум қарор доранд

Ба гузориши хабаргузории "Абна" ба нақл аз "Ал-Манор", Муҳаммад Раъд, раиси фраксияи "Вафо ба Муқовимат" вобаста ба Ҳизбуллоҳи Лубнон, таъкид кард, ки ҳалли бӯҳрони кунунии ин кишвар ба минтақа ва тааққули бештар ниёз дорад.
Ӯ афзуд: "Мо бояд аз ҳокимияти миллӣ ва карамати худ дифоъ ва мушкилоти худро дур аз диктаҳои амрикоӣ, саҳюнистӣ ва дигар давлатҳо ҳал кунем."
Раъд тасреҳ кард: "Бархе тарафҳо ба дунболи баҳрабардорӣ аз ин фишорҳо барои таҳмили муодилоти дохилӣ ба нафъи худ ҳастанд ва аз таҷовузоти Исроил ва ҳимоятҳои Амрико суд мебаранд. Онҳо ин таваҳҳумро доранд, ки муқовимат тазъиф шуда ва дигар наметавонад истодагӣ кунад. Ин тасаввур танҳо як таваҳҳуми ғайривоқеӣ аст."
Ӯ баён дошт: "Муқовимат замоне, ки оташбаси ноябри соли 2024-ро пазируфт, дасти бартарро дар майдон дошт. Душмани саҳюнистӣ дар 66 рӯз натавонист дар таҷовузоти заминии худ алайҳи Лубнон муваффақ амал кунад. 10 рӯз баъд аз ин оташбас шоҳиди таҳаввулоти Сурия ва тағйири муодилот будем. Бархе афрод талош доштанд аз соя берун омада ва аз ин раванд сӯистифода кунанд."
Раъд тасреҳ кард: "Тасмими давлат мабнӣ бар ин ки ҳар силоҳе хориҷ аз дасти ҳокимият, номашрӯъ ва ғайриқонунӣ аст, як тасмими мардуд ва дар тазод бо тавофуқи Тоиф ва воқеиятҳои мавҷуд дар кишвар ба шумор меравад. Ҳазорон шаҳиде, ки ба дасти душмани саҳюнистӣ ҷони худро аз даст додаанд, силоҳи ғайриқонунӣ дар даст надоштанд."
Your Comment