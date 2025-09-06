Ҷиноёти нозивор дар Ғазза ; таърих дубора хӯн менависад

Маркази итилоърасонии Фаластин ба тозагӣ дар матлабӣ ба қалами Chris Hedges , нависанда амрикоӣ навишт : Артиши Исроил дар моҳҳои ахир бо баҳрагирӣ аз мошини ҷангии азими худ , даст ба ҷиноётӣ задааст ки ёдовари ваҳшигариҳои нозиҳост : Аз гуруснагӣ додани ҷамъӣ ба мардуми гирифта то вайронсозии шаҳри Ғазза , яке аз куҳантарин шаҳрҳои ҷаҳон . Ба гузориши Порс тудей , булдозерҳо ва таҷҳизоти сангин дар ҳоли тахриби садҳо сохтимони нимавайрон дар Ғазза ҳастанд , дар ҳоле ки танкҳо ва ҳавопаймоҳои исроилиӣ маҳаллаҳоро зери оташ мегиранд то бозмондагон аз миёни харобаҳо ба самти ҷануб ронда шаванд .
Фароянди табдили Ғазза ба вайронаи холи моҳҳо ба тӯл хоҳад анҷомӣд ; Бакрори саҳнае ки Аврупо дар ҷанги ҷаҳонии дувум бо маҳви Варшава , пойтахти Полша тавассути артиши Олмони нозӣ таҷриба карда буд . Ҳам инак маҳаллаҳоӣ чун Алсабра ва Алтафоҳ ба суръат аз сакана холӣ мешаванд . Оби ошомиданӣ камёбаст ва режим ишғолгар мекӯшад ҷараёни онро ба шимоли Ғазза қатъ кунад . Ғизо камёб ё бисёр гаронаст ; баҳои як килои орад то 22 доллар расида ва гоҳи баробар бо ҷони инсонҳо тамом мешавад.
Бар асоси гузориш « ҳайати табақабандии мароҳили амнияти ғизоӣ » ( IPC ) ки муътабартарин марҷаъи ҷаҳонӣ дар ҳавзаи гуруснагӣ аст , барои нахустин бор вуқуъи қаҳтӣ дар Ғаззи таъид шудааст . Ин гузориш меафзоед : Беш аз 500 ҳазор нафар бо « гуруснагӣ , фақру марг » даст ба гиребон ҳастанду вазъият ба зӯдӣ ба у ХониЮнус низ сироят хоҳад кард . Танҳо дар моҳҳои ахири наздик ба 300 нафар аз ҷумла 112 кӯдак ба далели гурӯснагӣ ҷон бохтаанд .
Бо ин ҳол , вокуниши раҳбарони ғарбӣ ба ин фоҷеъаи ахлоқӣ , танҳо сукут ё ибрози таъассуф сатҳӣ бӯдааст . Ҷӯ Байден , Доналд Трамп ва бисёре аз раҳбарони аврупоӣ на танҳо шарики ин ҷиноят ҳастанд , балки бо ирсоли силоҳу пуштибонии молӣ аз Исроил , дар воқеъи ҳамдастони наслкушии мардуми Фаластини маҳсӯб мешаванд .
Исроил мегуяд ки қасди « ишғол » Ғаззаро дорад , аммо воқеият чизи ҷуз нобӯдии комили ин сарзамин нест . Вазири дороии ин режим ошкоро эълом карда ки Ғазза бояд ба таври комил вайрон шаваду фаластиниёни боқимонда ба манотиқи ҷанӯбии ронда шуда ва сипас ба кӯчи иҷборӣ ба кишварҳои дигар савқ дода шаванд .
Дар ҳамин раванд , мероси торихӣ ва фарҳангии Ғазза низ ба таври систематики ҳадафи қарор гирифтааст . Банноҳои бостонӣ ҳамчун қасри Алпошо аз даврони Мамолик , қалъаи Барқуқ , масҷиди бузурги Умрӣ ва ҳатто гӯристонҳои торихии Рӯмӣ ва Кумменвелз , ҳамроҳ бо донишгоҳҳо , бойгониҳо , бемористонҳо ва килисоҳо вайрон шудаанд . Бандари бостонӣ ( Албалохия ) ки қидматаш ба беш аз се ҳазор сол мерасад , акнӯн талаи аз хокаст . Нобӯдии ин осор , ба маънои ҳамлаи мустақим ба ҳофизаи торихӣ ва фарҳангии башарият аст .
Ин сиёсат на фақат ҷиноятии алайҳи миллати Фаластин , балки таъаррузӣ ба мероси тамаддунӣ ҷаҳон маҳсӯб мешавад . Ҳамон гӯна ки дар Босния , србиҳо бо инфиҷори масоҷид мекӯшиданд гузаштаро пок кунанд , Исроил низ дар Ғазза ҳадафӣ мушобеҳ дорад : Маҳви гузашта ва ҷойгузинӣ он бо афсонаҳои саҳюнистӣ барои тавҷеҳи ишғолгарӣ ва наслкушӣ .
Дар ҳоле ки Исроил мекӯшад Ғаззаро аз нақша пок кунад , дар воқеъ базри нобӯдии хешро мекорд . Сарзамине, ки бар пояи инкор , хушунату наслкушӣ банно шавад , дер ё зуд бо ҳақиқати гурезнопзири рӯ ба рӯ хоҳад шуд : Нобӯдии аз дарун .
