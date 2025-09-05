Трамп: Ҳиндустон ва Русияро ба Чин бохтем

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико бо интишори аксе дар шабакаи иҷтимоии "Truth Social" пас аз дидори рӯзҳои ахири масъулони аршади Чин, Русия ва Ҳиндустон дар нишасти Шонгҳай, навишт, ки «ба назар мерасад Ҳиндустон ва Русияро ба Чини торик бохтаем».
Тайи рӯзҳои ахир дар ҳошияи нишасти Шонгҳай ҷаласаҳои дуҷониба ва чандҷонибаи зиёде байни сарони узви Паймони Шонгҳай дар Чин баргузор шуд.
Давлати Чин ҳамчунин манёври бузургеро бо мушорикати раҳбарон ва намояндагони даҳҳо кишвари узви Паймони Шонгҳай баргузор кард, ки Трамп аз он бо таъбири тавтеа алайҳи Амрико ёд кард.
