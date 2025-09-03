Рӯзномаи Financial Times Англис ба тозагӣ навишт : Кишварҳои дар ҳоли тавсеа ба таври фазояндае дар ҳоли коҳиши иттико ба бадеҳиҳои долларӣ ва гароиш ба арзҳое бо баҳраи поин монанди Юани Чин ва Франки Швейтсария ҳастанд . Ба гузориши Порс тудей , ин таҳаввулот дар вокуниш ба афзоиши нархи баҳраи таъйин шуда тавассути федероли резерви Амрико ва фишорҳои ношӣ аз ҳазинаи болои таъмини молии долларӣ шакл гирифтааст .
Бар асоси ин гузориш , кишварҳое монанди Кения , Сериланка ва Панама дар ҳоли табдили бахше аз бадеҳиҳои долларии худ ба арзҳои арзонтар ҳастанд то фишори молӣ бар давлатҳо коҳиш ёбаду буҷетҳои изтирории худро мудирият кунанд .
Доллари гарон ва таъмини молии душвор
« Ормендо Орминто » муовини бахши таҳқиқоти иқтисоди ҷаҳонӣ дар ширкати сармоягузорӣ AllianceBernstein , дар ин хусӯс гуфт : « Сатҳи болои нархи баҳра ва шеби тунди мунҳании боздиҳии авроқи хазонаи Амрико , таъмини молии доллариро барои кишварҳои дар ҳоли тавсеа душвор кардааст ; Ҳатто вақте тафовути нархи суди нисбатан поин аст . » Ба гуфтаи ӯ , ин кишварҳо ба дунболи гузинаҳои арзонтар ва пойдортар ҳастанд то фишори молиро коҳиш диҳанд .
Нақши барномаи « як камарбанд , як ҷода »
Рӯзномаи Financial Times Англис навишт : Бахши дигарӣ аз ҳаракат ба самти Юани Чин , ба барномаи байналмилалӣ « як камарбанд , як ҷода » муртабит аст ки тайи он Чин, кумакҳои молии фаровониро ба кишварҳои дар ҳоли тавсеа барои пружеҳои зерсохтӣ ихтисос додааст . Кишварҳое монанди Кения ва Сриланка дар ҳоли табдили бахше аз бадеҳиҳои долларии худ ба Юани Чин ҳастанд , зеро ҳазинаи таъмини молии доллар ба таври маҳсусӣ афзоиш ёфта ва ангезаи барои тағйири арзи қавитар шудааст . « Силино Бондвоволо » иқтисоддони ширкати Frontier Research дар Colombo , ба Financial Times гуфт : « Ба назар мерасад ҳазинаи болои таъмини молии аслитарин далели гроиши ба Юан бошад . »
