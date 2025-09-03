Андешаҳои Имом Хумайнӣ| Истиқлол , сарпечӣ аз пайравӣ бегонагон аст

Дар ин матлаб аз Порс тудей нигоҳӣ ба мавозиъи Имом Хумайнӣ ( раҳ ) дар заминаи истиқлол дар ҷомеъа андохта шудааст .
Истиқлол
Ба бовари Имом Хумайнӣ ( раҳ ) ) нахустин намоди тараққӣ вак тамаддуни як ҷомеъа , истиқлоли он ҷомеъа аст ки аз ҳуқуқи аввалияи башар ва арзиши ҳаёти ӯ аст ; чунон ки кушта шудан дар роҳи касби истиқлоли кишварро болотарин ифтихори худ мешуморад ва муътақид буд ислом ва қонӯни асосӣ низ зомини истиқлол ҷомеъаанд .
Истиқлол , нафии дахолату нуфуз бегонагон аст
Бунёни гузори кабири Ҷумҳурии Исломӣ , истиқлолро дар маънои вобаста набӯдан ба ғайр , сарпечӣ аз пайравии бегонагон , нафи дахолату нуфузи бегонагон , ба даст гирифтани сарнавишту муқаддароти хеш ва идораи мустақили мамлакат ба кор мебарад ва дар маҷмӯъ , истиқлолро як мафҳуми фарогир дар абъоди сиёсӣ , фарҳангӣ , иқтисодӣ медонист ки танҳо дар сӯрати қатъии комили рагаҳои вобастагӣ дар тамоми абъоди он муяссар хоҳад буд .
Иҳтимоми вижаеи Имом Хумайнӣ ( раҳ ) ба ҳифзи истиқлоли Эрон
Имом Хумайнӣ ( раҳ ) ки иҳтимоми вижае ба ҳифзи истиқлоли Эрон дошт , пас аз пирӯзии инқилоби ислоӣи таъсиси афзоиши қудрати миллӣ дар касби истиқлолро аз назар дур надошт ва бо кофӣ донистани азми миллӣ дар наҷот аз вобастагӣ , нерӯҳои мусаллаҳ , ваҳдати мардуму масъӯлон ва риояти шиори усӯлӣ « на шарқӣ , на ғарбӣ » дар ҳамаи абъодро тазминкунандаи истиқлол кишвар медонист .
Авлавияти аввали уммати исломӣ , ҳали масаълаи Фаластин аст
Бунёни гузори кабири Ҷумҳурии Исломии Эрон , асли истиқлоли ҷомеъаи исломиро низ аз бунёдҳои асосӣ ислом медонист ва муътақид буд ислом мусулмононро аз қабули ҳар гӯна султаи куффор наҳӣ карда ; аз ҳамин рӯй масаълаи Фаластинро дар дунёи ислом , бисёр боаҳамият мешуморад ва муътақид буд режими ғосиби Исроил , ҳосили табонӣ ва ҳамфикрии қудратҳои истиъморӣ барои истеъмори миллатҳои исломӣ аст ва ҳадафе ҷуз чирагӣ бар тамоми кишварҳои исломӣ ва маҳрӯм кардани мусулмонон аз истиқлол надорад ; бар ҳамин асос , авлавияти аввали уммати исломӣ , ҳали масаълаи Фаластин аст .
Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон , бар нафи ҳаргуна султагарӣ ва султапазирӣ
Бо ин ҳол , дар мантиқи Имом Хумайнӣ ( раҳ ) , напазируфтани султа ба маънои ради ҳаргуна иртибот бо давлатҳои хориҷӣ нест ва мубодила ва муомила бо кишварҳои дигарро дар айни ҳифзи истиқлол , мепазирад ва муътақид буд Ҷумҳурии Исломӣ хоҳони зиндагии мусолиматомез бо ҳамаи кишварҳои ҷаҳонаст ; Аз ҳамин рӯ дар ҳавзаи миллӣ , масъӯлияти масъӯлони сиёсати хориҷии кишварро ёдоварӣ карда ва ононро ба иттиҳод , ҳифзи истиқлолу манофеи кишвар , робитаи некӯ бо кишварҳои исломӣ ва давлатҳое, ки дар умӯри Эрон дахолат намекунанд , низ вобаста набӯдан ба қудратҳо тавсия мекунад ; Чунон ки усӯли сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон , бар нафи ҳаргуна султагарӣ ва султапазирӣ , даъват ба ҳақ , мубориза бо зулму ҳимоят аз маҳрӯмон , эҳтироми мутақобил ва ҳамзистии мусолиматомез , адами таъаҳҳуд ба ғарбу шарқ ва эҳёии ҳувияти исломии мусулмонон аст .
