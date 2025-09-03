Тавофуқи ҷомеъи 25 солаи Эрон ва Чин ; роҳӣ барои убӯр аз як ҷонибагароӣ

Раиси Ҷумҳурии Эрон , рӯзи сешанбеи 11 шаҳривар ( 2 сентябр ) дар дидор бо раиси Ҷумҳурӣ Чин гуфт : Омодаи ҳамкорӣ барои иҷрои ҳамаи мафоди тавофуқи ҷомеъи 25 солаи ду кишвар ҳастем ва метавонем бо пайгирии созукорҳои лозим , амалгароӣ ҳадафманд ва ҳӯшмандро дар дастури кори худ қарор диҳем .
Пизишкиён бо баёни инки омодаем дар ҳар шароити ташрики масоъии байни ду кишварро тадовум бахшем то равобити Эрон ва Чин ба сатҳи ҳаддиаксарӣ иртиқо ёбад , афзӯд : Амрико дар ростои тадовуму тавсеаи сиёсати як ҷонибагароӣ ба худ иҷозаи таҳоҷум ба кишварҳои мухталифро медиҳад ва акнӯн дигар дар ин замина ҳаду марзӣ намешиносад .
Раиси ҷумҳӯри Чин низ дар ин дидор бо таъкид бар инки омода ва моил ҳастем бо нигоҳ ба ояндаи равобити худ бо Эронро тавсеаи диҳем , афзӯд : Тасриъ дар иҷрои тавофуқоти пешини ду кишвар қобил пайгирӣ аст ; Чин омода ва алоқаманд ба густариши ҳамкориҳо бо Эрон дар арсаҳои мухталиф аст . Xi Jinping, ҳамла ба Ҷумҳурии Исломии Эронро нақзи ошкори усӯли байналмилалӣ ва қавоиди ҳуқуқии тавсиф ва тасреҳ кард : Зӯр ҳаргизи роҳӣ барои ҳал мушкилот нест .
Раиси Ҷумҳурии Чин афзӯд : Ҷумҳурии Исломии Эрон шарики роҳбурдии мост ва бояд барои тақвияти Созмони Ҳамкории Шанхай дар ростои муқобила бо як ҷонибагароӣ бо якдигар ба таври ҷиддӣ ҳамкорӣ кунем .
Xi Jinping , ҳамчунин бо баёни инки ба адолат ва инсоф пойбандем ва ҳуқуқи машрӯъи Эрон барои истифодаи сулҳомези ҳастаиро ба расмият мешиносем , гуфт : Дар тайи солҳои ахир , бо вуҷӯди таҳримҳои Амрико ва кишварҳои ғарбӣ , заминаи тадовуми ҳамкориҳоро эҷод кардаем ва дар ҳоли ҳозир низ омодаем ба сӯрати бурд - бурди равобити худро дар ҳамаи заминаҳо ба вижа дар арсаи мувосилоти густариши диҳем .
Раиси Ҷумҳӯри Исломии Эрон ки ба даъвати ҳамтои чинии худ ва ба манзури ширкат дар бисту панҷумин нишасти сарони Созмони Ҳамкории Шанхай ва Шанхай пилос ва низ маросими рижаи неруҳои мусаллаҳ ба муносибати ҷашни гиромидошти ҳаштодумин соли поёни ҷанги ҷаҳонии дувум ба ин кишвар рафта буд , баъд аз поёни сафар аз Пекан озими Теҳрон шуд .
Руасои Ҷумҳурии Эрон ва Чин , дар дидори худ бар аҳамияти ҳамкориҳои иқтисодӣ , сиёсӣ ва амниятӣ ҳамчунин иҷрои тавофуқи ҷомеъи 25 сола таъкид карданд . Иҷрои тавофуқи ҷомеъи 25 солаи миёни Эрон ва Чин аз чанд манзари роҳбурдӣ , аҳамияти вижаӣ дорад . Ин тавофуқ на танҳо як санади ҳамкорӣ баландмуддат аст , балки метавонад масири ҷадидӣ барои таъомулоти байналмилалии Эрон дар даврони таҳрим ва фишорҳои Амрико ва давлатҳои ғарбӣ тарсим кунад .
Эрон бо қарор гирифтан дар масири тарҳи « камарбанд ва ҷода » Чин , метавонад ба як ҳоби тронзитии минтақаӣ табдил шавад . Тавофуқи шомили сармоягузориҳои густардаи Чин дар ҳавзаҳои нафт , газ , петрошимӣ , ҳамлу нақл , зерсохт ва фанноварӣ аст . Эрон метавонад аз манобеи молӣ ва технологии Чин барои тавсеаи пружаҳои калон монанди қатори сариъу сайр ва бузургроҳҳо баҳраманд шавад .
Чин борҳо мухолифати худро бо таҳримҳои Амрико алайҳи Эрон эълом карда ва аз ҳуқуқи машрӯъи Эрон дар заминаи ҳастаӣ ҳимоят кардааст . Ин ҳамкорӣ метавонад ба Эрон кумак кунад то дар баробари фишорҳои ғарбӣ , масирҳои ҷойгузини иқтисодӣ ва диплумотик пайдо кунад . Чин Эронро « шарики роҳбурдӣ » худ медонаду хоҳони густариши равобит дар ҳамаи заминаҳо аз ҷумла тиҷорӣ ҳамчунин амнияти минтақаӣ аст . Ин тавофуқ метавонад равобити ду кишварро ба шакли гирифтани иттиҳоди роҳбурдии пойдор иртиқо диҳад .
Эрон ва Чин дар Созмони Ҳамкории Шанхай ҳамкории наздикӣ доранд ва иҷрои ин тавофуқ метавонад нақши Эронро дар ин Созмон тақвият кунад . Иҷрои тавофуқи ҷомеъи 25 сола метавонад ба Эрон кумак кунад то бо ҳамкории бештар ва фарогиртар бо кишварҳои мустақил масири тавсеаи пойдор , истиқлоли иқтисодӣ ва таъомули ҷаҳониро бо қудрати бештарӣ дунбол кунад .
Ройзании Пизишкиён бо раиси Ҷумҳурии Чин ҳокӣ аз азми ҷиддии мақомоти Теҳрон ва Пекан барои тасриъ ва густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ , сиёсӣ ва амниятӣ аст ки ин раванд бар таҳаввулоти минтақаӣ ва ҷаҳонӣ низ таъсиргузор хоҳад буд .
