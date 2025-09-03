Бо вуҷӯди таҳримҳо тиҷорати ғайринафтии Эрон дар 5 моҳаи гузашта чӣ мизон буд ?

« Фурӯд Асгарӣ » раиси кули гумруки Эрон рӯзи сешанбе гуфт : Бо вуҷӯди таҳримҳо , тиҷорати ғайринафтии Эрон дар 5 моҳаи гузашта ба мизони 76 миллиону 539 ҳазор тон ва ба арзиши 43 миллиарду 940 миллион доллар бӯдааст . Ба гузориши Порс тудей , вай афзӯд : Аз маҷмӯи тиҷорати ғайринафтии Эрон дар ин муддат , 61 миллиону 333 ҳазор тон ба арзиши 20 миллиарду 917 миллион доллар ба содирот ихтисос дошт .
Ба гуфтаи вай , умдаи колоҳои содироти Эрон дар ин муддат шомили гази табиӣ , прупони мойеъ шуда , қирнафт , бутони мойеъ шуда ва метанул бӯдааст .
Раиси кули гумруки Эрон тасреҳ кард : Дар ин муддат бештарини мизони содироти ғайринафтии Эрон ба мақсади кишварҳои Чин , Ироқ , Иморот , Туркия , Афғонистон , Уммон ва Покистон анҷом гирифтааст .
