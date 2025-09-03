Сухангӯи Созмони Милал : Аъзои БарҶом барои тақвияти дипломасӣ талош кунанд

«Stéphane Dujarric » Сухангӯи Созмони Милали Муттаҳид дар посух ба суоли хабарнигори Ирно ки аз ӯ пурсид : Эрон Русия ва Чин дар номае ба Шӯрои амният ва Дабирикули Созмони Милал , иқдоми се кишвари аврупоӣ барои фаъолсозии механизми мошаро хилофи мафоду равияҳои мундариҷ дар БарҶом ва қатънома 2231 медонанд ки механизмҳои ҳалу фасли ихтилофот дар БарҶомро такмил накардааст . Онҳо ботилу блоасар шудан онро хостор шудаанд . Назари Дабирикули Созмони Милал дар ин бора чист ? Дуҷаррик гуфт : Созмони Милали Муттаҳид узви БарҶом нест аммо паёми Дабирикул инаст ки Эрон ва кишварҳои узви БарҶом аз ин фурсат барои ташдиди ( тақвияти масир ) дипломасӣ истифода кунанд . Ҳамзамон , сафири Кареяи ҷанӯбӣ дар Созмони Милал ва раиси давраи Шӯрои амният гуфт : Дидгоҳҳо ва тафосири мутафовите аз қатъномаи 2231 вуҷӯд дорад .
Сафири Кареяи ҷанӯбӣ дар Созмони Милал ва раиси даврае Шӯрои амнияти афзӯд : Дар ҳоли ҳозир , наметавон пешбинӣ кард ки чӣ иттифоқӣ хоҳад афтод ; Ҳадафи машварат ба сӯрати шаффоф , содиқона ва наздик бо тарафҳои марбӯт аст . Се кишвари аврупоии узви БарҶоми шомили Англис , Фаронсау ва Олмон ки токунӯн ба таъаҳҳудоти худ дар чорчӯби тавофуқи ҳастаӣ бо Эрон мавсӯм ба БарҶом амал накардаанд , 28 август 2025 ба сӯрати расмӣ “ иблоғия “ фаъолсозӣ механизм пас гашт барои бозгашти таҳримҳои зидди Эрониро ба Шӯрои амнияти Созмони Милал ирсол ва бо баёни шурӯте эълом карданд дар тӯли 30 рӯзи оянда омодаи музокира бо Ҷумҳурии Исломии Эрон дарборат тавофуқи ҳастаӣ ҳастанд ки метавонад раванди бозгашти таҳримҳоро мутаваққиф кунад .
« Сайид Аббоси Ироқчӣ » вазири умури хориҷаи Эрони билофосила дар номае ба Шӯрои амният ва Дабирикули Созмони Милали Муттаҳид дар бораи бардошти носавоби Троико аз созу кори ҳалу фасли ихтилофоти мундариҷ дар БарҶом ва мавзӯъоти муртабит бо қатънома 2231 гуфт : Аъзои Шӯрои амният бояд дасти рад ба дағалкориҳои сиёсии нораво зада ва нисбат ба сиёнат аз якпорчагии ҳуқуқи байналмилал ва марҷаъияти Шӯрои амният иҳтимом варзанд . Вазирони умуи рхориҷаи Эрон , Чин ва Русия бо ирсоли номаи муштаракӣ ба Дабирикули Созмони Милали Муттаҳид ва раиси шӯрои амният , бо ради талоши се кишвари аврупоӣ ҷиҳати эҳёии қатъномаҳои лағв шудаи Шӯрои амнияти зидди Эрон тасреҳ карданд эълони ирсоли се кишвари аврупӣ ба Шӯрои амният бар хилофи равияҳои мундариҷ дар БарҶом ва қатъномаи 2231 ва фоқиди мабнои ҳуқуқӣ лозим аст ва бояд ботил ва билоасар дар назар гирифта шавад .
