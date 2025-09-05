ЮНИСЕФ: Зиёда аз 700 ҳазор кӯдак дар Ғазза аз таҳсил маҳруманд

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Маркази иттилоърасонии Фаластин, Бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (ЮНИСЕФ) эълом кард, ки кӯдакони Навори Ғазза аз ҳаққи таҳсил маҳрум шудаанд ва мактабҳо ба паноҳгоҳ ва хонаҳо ба харобазор табдил гаштаанд ва дигар ҳеҷ маконе барои ёдгирӣ боқӣ намондааст.
Бар асоси эъломи ЮНИСЕФ, беш аз 700 ҳазор кӯдак дар Ғазза аз таҳсили расмӣ маҳруманд. Ин вазъияти фоҷеабори омӯзишӣ, ояндаи насли аз кӯдакони фаластиниро дар ҳалқае аз ибҳом қарор дода ва ниёзманди таваҷҷуҳи фаврии ҷомеаи ҷаҳонӣ аст.
Бар асоси ин баёния, таътили густардаи мактабҳо ва хароб шудани зерсохтҳои омӯзишӣ, раванди ёдгириро мутаваққиф карда ва фишори равонӣ ва иҷтимоъии шадидеро бар кӯдакон ва хонаводаҳои онҳо ворид кардааст.
Дар ҳамин робита, мудири Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт бо ибрози нигаронии шадид аз вазъияти инсонӣ дар Ғазза ва Судон, хостори таваққуфи фаврии ҷанг дар Ғазза ва иҷозаи хуруҷи беморон барои дармон шуд.
Вай афзуд: "Мо аз Исроил мехоҳем ҷанг дар Ғаззаро мутаваққиф кунад ва ба касоне, ки моил ба дармон ҳастанд, иҷоза диҳем ба Каронаи Бохтарӣ ва Қудси Шарқӣ хуруҷ кунанд."
Вай таъкид кард, ки гурусна нигоҳ доштани миллати Ғазза на танҳо амниятро барои саҳюнистҳо ба ағам намеоварад, балки ба озодии асирон низ кӯмаке нахоҳад кард.
Дар ҳамин ҳол, намояндаи Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт дар сарзаминҳои ишғолии Фаластин пешбинӣ кард, ки бо оворагии фаластиниён ба ҷануби Навори Ғазза, фоҷеа дар Ғазза ташдид хоҳад шуд. Вай ҳамчунин ба мушкилот дар ироаи хадамоти беҳдоштӣ дар Навори Ғазза ишора кард.
