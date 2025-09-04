Шаҳид шудани 28 фаластинӣ дар ҳамлаҳои саҳюнистҳо аз бомдоди имрӯз

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Маркази иттилоърасонии Фаластин, Вазорати беҳдошти Фаластин дар навори Ғазза имрӯз панҷшанбе эълом кард, ки тайи 24 соати гузашта, 3 нафари дигар ба далели қаҳтӣ ва сӯътағзия ба шаҳодат расидаанд.
Бар асоси ин гузориш, шумори шаҳидони ношӣ аз қаҳтӣ ва сӯътағзия аз оғози ҷанг ва муҳосира ба 370 нафар расидааст, ки дар миёни онҳо 131 кӯдак дида мешавад.
Вазорати беҳдошти Ғазза афзуд: "Аз замони интишори гузориши созмони «Табақабандии марҳалаии амнияти ғизоӣ (IPC)», то кунун 92 нафар аз ҷумла 16 кӯдак бар асари гуруснагӣ ба шаҳодат расиданд".
Дар ҳамин робита, намояндаи вижаи Созмони Милал дар умури фақр ва ҳуқуқи башар низ дар гуфтугӯ бо Ал-Ҷазира таъкид кард, ки ҳудуди 2 ҳазор нафар дар атрофи марокизи тавзеи кӯмакҳои башардӯстона дар Ғазза кушта шудаанд. Вай афзуд, ки замон барои иқдом дер шуда ва қаҳтӣ дар Хон Юнис ва Дайр ал-Балаҳ афзоиш хоҳад ёфт.
Ҳамчунин манобеи пизишкӣ эълом карданд, дар ҳамлаҳои имрӯзи артиши ишғолгари режими саҳюнистӣ ба манотиқи мухталифи навори Ғазза то ин лаҳза 28 фаластинӣ ба шаҳодат расидаанд.
Ба гуфтаи ин манобеъ, 4 нафар аз ин афрод дар сафи дарёфти кӯмакҳои ғизоӣ дар марказ ва ҷануби навори Ғазза ҳадафи тири ишғолгарон қарор гирифта ва ба шаҳодат расидаанд.
