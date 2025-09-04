Маскав: Таҳдидҳои Амрико алайҳи Венесуэла ғайри қобили қабул аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Спутник, Мария Захарова, сухангӯи Вазорати умури хориҷии Русия дар ҳошияи иҷлоси Маҷмаи иқтисодии Шарқ 2025 дар Владивосток эълом кард, ки гузоришҳо дар мавриди эҳтимоли тағйири низоми Венесуэла тавассути Амрико, навъе фишор ва равиши ғайри қобили қабул барои пешбурди равобити байналмилал аст.
Захарова таъкид кард, ки ин иқдомоти Ғарб алайҳи кишварҳое, ки ба дунболи пайгирии сиёсатҳои миллии худ ҳастанд, баёнгари фишори ошкор бар Венесуэла дар ҳамаи сатҳҳо аст.
Вай афзуд: "Ин вазъият ба таври ғайри қобили қабул муболиғаомез ҷилва дода мешавад ва таҳдидҳоеро барои амнияти минтақаӣ ва ҷаҳонӣ эҷод мекунад".
Your Comment