Русия: Фурӯши мушаки амрикоӣ ба Укроин, бо иддаоҳои Вошингтон муғойират дорад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи «Русия ал-Явм», Мария Захарова, сухангӯи Вазорати умури хориҷии Русия таъкид кард, ки Маскав ба ҳеҷ унвон қасд надорад мавзӯъи дахолати нерӯҳои хориҷӣ дар Укроинро баррасӣ кунад.
Вай ҳамчунин мувофиқати Иёлоти Муттаҳида барои фурӯши мушак ба Укроинро иқдоме мутаноқиз бо иддаоҳои Вошингтон дар бораи тамоюл ба роҳи ҳалли сиёсӣ ва мусолиҳатомез дар ин буҳрон донист.
Захарова гуфт: "Замонҳои амниятие, ки Зеленский барои Укроин мехоҳад, ғайри қобили қабул ва дар воқеъ «кафолатҳои хатарнок» барои Аврупо аст".
Вай афзуд, ки Лавров дар нишасти ояндаи Маҷмаъи умумии Созмони Милал дар моҳи сентябр намояндаи Русия хоҳад буд.
Захарова дар бахши дигари суханонаш эълом кард, ки Сергей Лавров, рӯзи 11-уми сентябр дар даври тозаи «гуфтугӯҳои роҳбурдӣ»-и Русия ва Шӯрои ҳамкори Халиҷи Форс ҳузур хоҳад ёфт.
Сухангӯи Вазорати умури хориҷии Русия ҳамчунин афзуд Лавров дар ҳошияи ин нишаст, дидорҳои дуҷонибае бо ҳамтоёни араби худ баргузор хоҳад кард.
Сафири Амрико дар НАТО: Аврупо ҳазинаи хариди силоҳ барои Укроинро пардохт мекунад
Ҳамзамон бо суханони Захарова, «Матю Витакер», сафири Амрико дар Созмони Паймони Атлантики Шимолӣ (НАТО) гуфт: Трамп вайро маъмур кардааст то ҳамоҳангии марбут ба қарордодҳои таслиҳотии Амрико ба нафъи муттаҳидони НАТО барои таҷҳизи Укроинро бар ӯҳда гирад.
Вай, ки бо барномаи «Нюзлайн»-и шабакаи «Нюзмакс» сухан мегуфт; тасриҳ кард: "Пули хариди силоҳро Аврупо таъмин мекунад, дар ҳоле ки силоҳҳо амрикоӣ аст. Инҳо беҳтарин гузинаҳои мавҷуданд ва аз Укроин дар майдони набард ҳимоят мекунанд".
Витакер иддао кард: "Раиси ҷумҳурӣ комилан медонад чи гуна барои поён додан ба ҷанги Укроин музокира кунад, ҳарчанд ки ин масъала «хеле печида» аст".
Вай ҳамчунин ишора кард, ки «ду тарафи укроинӣ ва русӣ тавонистаанд бархе тавофуқҳоро дар сатҳи поин аз ҷумла табодули асирон ва аҷсоди кушташудаҳо анҷом диҳанд".
Ба гуфтаи Витакер, ин раванд ба ду тараф «фурсати барқарории иртибот, ҳамкорӣ ва эҷоди сатҳе аз эътимод»-ро додааст.
Витакер дар поён иддао кард: "Трамп танҳо фарде аст, ки тавониста Владимир Путин, раисҷумҳури Русияро қонеъ кунад пушти мизи музокира бинишинад ва ба музокирот идома диҳад".
Your Comment