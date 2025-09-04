Ҳамлаи мушакии ҷадиди Яман алайҳи режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, артиши режими саҳюнистӣ аз ҳамлаи мушакии ҷадиди нерӯҳои мусаллаҳи Яман ба сарзаминҳои ишғолӣ хабар дод.
Артиши Исроил бо судури баёнияе иддао кард, ки як мушаки шилликшуда аз Яман алайҳи сарзаминҳои ишғолиро расад ва раҳгирӣ кардааст. Бинобар иддаои артиши режими саҳюнистӣ, ин мушак дар минтақае дар хориҷ аз сарзаминҳои ишғолӣ фуруд омадааст.
Дишаб низ нерӯҳои мусаллаҳи Яман бо интишори баёнияе эълом карданд, ки бо шиллики як мушаки баллистики ҳайперсоник «Фаластин-2» ҳадафе ҳассос дар ғарби Байт-ул-муқаддас ва ҳамчунин бо як паҳпод, тавсиоти ҳаётӣ дар Ҳайфоро ҳадаф қарор додаанд. Бар асоси ин баёния, ин силсилаи амалиёт «бо муваффақият» ба аҳдофи таъйиншудаи худ исобат карда ва муҷиби ҳуҷуми шумори зиёде аз шаҳракнишинони исроилӣ ба паноҳгоҳҳо шудааст.
Артиши режими саҳюнистӣ дар баёнияе иддао кард: "Пас аз анҷоми чанд озмоиш мушаххас шуд, ки мушаке, ки рӯзи чаҳоршанбе аз Яман шиллик шуд, хӯшаӣ будааст".
Аз сӯи дигар, полиси режими саҳюнистӣ низ эълом кард, ки пас аз шиллики мушак аз Яман, се маҳалли вуқӯи инфиҷорҳои сонавия дар «Фармондеҳии марказӣ» кашф шуд. Полиси Исроил нисбат ба боқимондаи маводи мунфаҷира ҳушдор дод ва аз сокинони сарзаминҳои ишғолӣ хост аз ин минтақа дурӣ кунанд.
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман тайи рӯзҳои ахир ва пас аз шаҳодати теъдоде аз мақомоти сиёсии худ дар паи ҳамлаи режими саҳюнистӣ ба марокизи ғайринизомӣ, ҳамлаҳои мушакӣ алайҳи режими саҳюнистиро ташдид кардааст. Дирӯз тайи чандин навбат мушакҳои нерӯҳои мусаллаҳи Яман аҳдофи мухталиф дар сарзаминҳои ишғолиро ҳадаф қарор доданд.
