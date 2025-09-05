Даъвати Путин аз Зеленский барои музокира дар Маскав бо «кафолати амнияти 100 дарсадӣ»

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Известия", Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия бо ишора ба тамоюли Укроин барои пайвастан ба Иттиҳодияи Аврупо, гуфт, ки ин ҳақ ва интихоби машрӯъи ин кишвар аст.
Путин эълон кард, ки Маскав барои мизбонӣ аз музокироти сулҳ бо Укроин «омодагӣ» дорад ва Русия амнияти комили ҳайатҳои укроинӣ дар Маскавро таъмин мекунад. Ба гуфтаи вай, Маскав беҳтарин макон барои дидори Русия ва Укроин дар баландтарин сатҳ аст.
Вай гуфт: "Тарафи укроинӣ хостори ин мулоқот аст ва пешниҳоди онро медиҳад. Ман омодаам. Лутфан, биёед; мо қатъан шароитро барои кор ва таъмини амният фароҳам мекунем. 100 дарсад мутмаин бошед."
Ба гуфтаи вай, баргузории чунин дидоре дар як кишвари бетараф ва севум «дархости зиёде» аст.
Раиси ҷумҳури Русия ҳамчунин гуфт, ки Маскав ба кафолатҳои амниятие, ки бояд барои Русия ва Укроин тадвин шавад, эҳтиром хоҳад гузошт.
Вай ҳамчунин як рӯз пас аз он ки муттаҳидони ғарбии Киев нисбат ба ҳузури низомӣ дар Укроин дар сурати тавофуқи сулҳ бо Русия мутааҳҳид шуданд, ҳушдор дод, ки ҳар гуна нерӯи ғарбӣ, ки ба Укроин эъзом ва дар ин кишвар мустақар шаванд, «ҳадафе машрӯъ барои артиши Маскав хоҳанд буд.»
Путин таъкид кард: "Агар нерӯе дар он ҷо зоҳир шавад, ба вижа дар тӯли даргириҳо, мо бо ин фарз, ки онҳо аҳдофи машрӯъ ҳастанд, пеш хоҳем рафт."
Раиси ҷумҳури Русия таъкид кард, ки «ҳар кишваре ҳаққи интихоб дар ҳавзаи амниятро дорад, аммо ин интихоб наметавонад ба қиммати аз даст рафтани амнияти кишвари дигар бошад.»
Вай бори дигар тасреҳ кард, ки Маскав комилан мухолифи пайвастани Укроин ба НАТО аст. Ба гуфтаи вай, тибқи қонуни асосии Укроин, тавофуқот дар бораи сарзаминҳо бояд тариқи ҳамапурсӣ тасвиб шавад, аммо барои ин кор, аввал бояд ҳукумати низомӣ дар ин кишвар лағв шавад.
Путин гуфт, ки «ҷаҳони имрӯз тариқи пешрафтҳои фанноварона, амиқан ба якдигар муттасил аст ва инзивоъ ёфтан дар як ба истилоҳ "пӯсти миллӣ" на танҳо судманд нест, балки зиёнтовар ҳам ҳаст, зеро қудрати рақобатпазириро заъиф мекунад. Русия аз таомул бо тамоми кишварҳо ба вижа дӯстонамон ва кишварҳое, ки тамоюл ба ҳамкорӣ бо мо ро доранд, истиқбол мекунад. Мо худамонро мунзавӣ накарда ва аз ҳеҷ кас дурӣ намегузарем.»
Раиси ҷумҳури Русия, ки дар «Маҷмаи иқтисодии Шарқ» дар Владивосток сӯҳбат мекард, илова кард, ки бо Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико тавофуқ кардааст, ки дар «сурати лузум» бо якдигар тамос бигиранд.
Вай афзуд, ки бо Трамп «гуфтугӯи озод» дорад ва идома дод: "Ӯ медонад, ки аз чунин мукотиботе истиқбол мекунам. Медонам, ки ӯ ҳам (аз чунин гуфтугӯҳое) истиқбол мекунад."
Путин бо ишора ба нишасти ахири гурӯҳи маҳсуб ба «эътилофи муштоқон» дар Аврупо, илова кард, ки «аммо бар асоси натиҷаҳои ин ройзаниҳо дар Аврупо, то кунун ҳеҷ гуфтугӯе бо Трамп надоштем.»
