Манёври F-16-и Венесуэла бар фарози киштии ҷангии Амрико; Вашингтон ҳушдори ҷиддӣ дод!

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Ройтерз", дар пайи ташдиди танишҳо байни Амрико ва Венесуэла пас аз истиқрори нерӯҳои амрикоӣ дар соҳилҳои Кариб ба баҳонаи мубориза бо картелҳои маводи мухаддири Венесуэлаӣ, ду тайёраи ҷангии F-16-и ин кишвар бар фарози як киштии ҷангии нерӯи дарёии Амрико ба парвоз даромаданд.
Ба навиштаи "Ройтерз" ба нақл аз ду мақоми амрикоӣ, ин ҳодиса, ки Пентагон иддаои вуқуъи он дар обҳои байналмилалӣ шудааст, танишҳо байни Вашингтон ва Каракасро танҳо ду рӯз пас аз ҳамлаи Амрико ба як қаиқи мутааллиқ ба Венесуэла ва куштани 11 сарнишини он, ташдид кардааст; Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико дар нишасте матбуотӣ ин хабарро дар лаҳза эълом кард ва иддао намуд, ки қаиқи мазкур ҳомили маводи мухаддир будааст!
Коршиносони ҳуқуқӣ дар бораи ин ҳамла ибҳомотеро матраҳ кардаанд, бо ин ҳол, давлати Трамп ин гуна истидлол мекунад, ки пас аз тасмими авоили имсол Вашингтон мабнӣ бар террористӣ эълом кардани гурӯҳи табаҳкории «Tren de Aragua», барои ҳамла ба аъзои мансуб ба ин гурӯҳ, ки ба Амрико маводи мухаддир қочоқ мекунад, муҷоз аст.
Пентагон дар баёнияи кӯтоҳе, ки танҳо куллиёти ин ҳодисаро таъйид мекунад, давлати Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэларо ба як картели қочоқи маводи мухаддир ташбеҳ кард; иттиҳоме, ки Каракас онро қатъиян рад мекунад. Трамп ҳамчунин Мадуроро ба раҳбарии гурӯҳи «Tren de Aragua» муттаҳам кардааст.
Дар баёнияи Пентагон иқдоми Каракас дар парвози ҷанганда бар фарози киштии ҷангии амрикоӣ «ба шиддат таҳрикомез» тавсиф шудааст; дар ин баёния омадааст: "Имрӯз ду ҷангандаи низомии режими Мадуро дар наздикии киштии нерӯи дарёии Амрико дар обҳои байналмилалӣ парвоз карданд. Ба картеле, ки Венесуэларо раҳбарӣ мекунад, қатъиян тавсия мекунем, ки аз иқдомоти бештар барои мамониат, боздоштан ё мудохила дар амалиётҳои террористӣ ва мубориза бо маводи мухаддир ба дасти артиши Амрико худдорӣ кунад."
Як мақоми амрикоӣ, ки нахост номаш фош шавад, гуфт, ки ду ҷети низомии Венесуэла, ки бар фарози киштии ҷангии «USS Jason Dunham»-и Амрико манёвр доданд, ҷангандаи F-16 буданд.
«USS Jason Dunham», яке аз даст ками ҳафт нави ҷангӣ аст, ки Амрико бо беш аз чаҳор ҳазору 500 маллоҳ ва туфангдор ба ҷазираҳои Кариб эъзом кардааст; иқдоме, ки Каракас онро ҳузури низомии нигаронкунанда медонад.
