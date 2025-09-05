Истеъфои муовини нахуствазири Бритониё дар пайи رسвоии молӣ

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Си-Эн-Эн", Анҷела Рейнер, муовини нахуствазири Бритониё дар пайи رسвоии молӣ ба далели адами пардохти рақами дақиқи молиёт бар дороӣ марбут ба апартаменте мутааллиқ ба вай, истеъфо кард; иттифоқе, ки ба масоиби давлати чап-миёнаи ин кишвар, ки барои бақо тақалло мекунад, доман задааст.
Ба навиштаи "Си-Эн-Эн", хуруҷи Рейнер аз давлат барои "Кер Стармер", нахуствазири Бритониё, ки рафта-рафта маҳбубияти худ ро аз даст медиҳад, دردسری дигар маҳсуб мешавад; изофа бар ин ки кобинаи вай яке аз نخبه های сиёсии درخшони худ ро низ аз даст хоҳад дод.
Рейнер имрӯз (ҷумъа) дар номае хитоб ба Стармер навишт, ки аз самти худ ба унвони муовини нахуствазир ва вазири маскан ва ҳамчунин муовини Ҳизби Коргарӣ истеъфо мекунад.
Ҳизби Коргарии ҳокими Бритониё ба رغم пирӯзии бузург дар интихоботи июли 2024, акнун аз сӯи ҳизби навпо ва зиддимуҳоҷирати "Реформ / Ислоҳот" бо чолише афзоянда рӯ ба рӯ аст; ҳизбе, ки дар ҳоли ҳозир дар назарсанҷиҳои миллӣ пешгоҳ аст ва қарор аст имрӯз дар Бирмингем конфронси саросарӣ баргузор кунад.
Ифшогарии дар бораи ин ки Рейнер молиёт бар дороияш (дар робита бо апартаменте дар "Ҳув" воқеъ дар соҳили ҷанубии Бритониё) ро ба андозаи муқаррар пардохт накарда, ҳаёти сиёсии вай ро ба хатар андохтааст.
Рейнер иддао карда буд, ки ин иштибоҳ ғайриамадӣ ва бар пояи тавсияи ҳуқуқии заиф рух додааст. Бо ин ҳол, аҳзоби мухолиф ва рӯзномаҳои ростгарои Бритониё билофосила ба ӯ тамғаи "риёкор" заданд. Иқдомоти вай ба суръат ба як رسвоии миллии бузург табдил шуд.
