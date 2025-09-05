Ҳамлаҳои харобиовари душмани исроилӣ ба шаҳри Ғазза; Катс: "Қулфҳои дарҳои дӯзах шикаста шуд!"

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Ал-Арабӣ", режими саҳюнистӣ аз оғози ҳамлаҳои харобиовар алайҳи шаҳри Ғазза хабар дод.
Исраэл Катс, вазири ҷанги режими саҳюнистӣ, иддао кард: "Мо дастури тахлияи як бинои чандқабатаро дар шаҳри Ғазза содир кардем. Шурӯъ ба шикастани қулфҳои дарҳои дӯзах ба рӯи Ғазза кардаем."
Катс иддао кард: "Ҳоло дарҳои дӯзахро дар Ғазза боз кардем. Дастури тахлияи як бинои чандқабатаро қабл аз ҳадаф қарор додани он содир кардем. Ҳангоме ки дар боз шавад, баста нахоҳад шуд ва амалиёти мо ба шакли тадриҷӣ то Ҳамос ба шартҳои мо тан диҳад, идома хоҳад дошт. Дар раъси ин шартҳо озодии ҳамаи асирон ва халъи силоҳи Ҳамос аст, вагарна нобуд хоҳад шуд."
Рехтани эъломияҳо бар маҳаллаи Шайх Ризвон
Ҳамзамон, радиои режими саҳюнистӣ низ эълом кард, ки артиши ин режим андаке пеш эъломияҳоеро бар маҳаллаи Шайх Ризвон дар шаҳри Ғазза рехтааст.
Нияти шум барои харобии биноҳои баланди шаҳри Ғазза
Канали 12 телевизиони режими саҳюнистӣ низ гузориш дод, ки нерӯи ҳавоии ин режим амалиёти тадриҷиро барои харобии биноҳои баланд дар шаҳри Ғазза шурӯъ кардааст.
Бомбаборони бурҷҳои Ғазза
Хабарнигори "Ал-Ҷазира" бо ишора ба оғози ҳамлаҳои ваҳшиёнаи режими саҳюнистӣ ба Ғазза аз ҳадаф қарор гирифтани бурҷҳои ин шаҳр хабар дод.
