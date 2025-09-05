Вашингтон маҳдудиятҳои ҷадиде барои дипломатҳои Эрон эъмол мекунад

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Ассошиэйтед Пресс", давлати Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико қасд дорад то дар ҷараёни ҷаласоти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид, ки аз 22 сентябр дар Ню-Йорк оғоз мешавад, барои ҳайатҳои дипломатики кишварҳое аз ҷумла Эрон, маҳдудиятҳое эъмол кунад.
"Ассошиэйтед Пресс" бо ишора ба номаи дохилии Вазорати хориҷаи Амрико, ки иддаои рӯъяти он шудааст, навишт, ки маҳдудиятҳои мусофиратӣ ва сойир маҳдудиятҳо барои ҳайатҳои дипломатики сойир кишварҳо аз ҷумла Судон, Зимбабве ва эҳтимолан Бразилия низ эъмол хоҳад шуд.
Гарчанде ин маҳдудиятҳои эҳтимолӣ ҳамчунон таҳти баррасӣ аст ва имкони тағйири шароит вуҷуд дорад, аммо ин пешниҳодҳо гоми дигаре аз сӯи давлати Трамп дар ростои эъмоли муқаррароти сахтгирона барои садури рухсатнома шомили бознигарии густардаи дорандагони иҷозаи қонунии вуруд ба Амрико ва ҳамчунин мутақозиёни ҳузур дар ҷаласоти Созмони Милали Муттаҳид, маҳсуб мешавад.
Ба навиштаи "Ассошиэйтед Пресс", тарраддуди дипломатҳои Эрон дар Ню-Йорк ба шиддат маҳдуд аст, аммо бар асоси яке аз пешниҳодоти матраҳшуда, вуруди онҳо ба фурӯшгоҳҳои бузург низ бидуни дарёфти иҷоза аз Вазорати хориҷаи Амрико мамнӯъ хоҳад шуд!
Давлати Трамп ба тозагӣ рухсатномаи Маҳмуд Аббос, раиси Ташкилоти худгардони Фаластин ва ҳайати дипломатики ӯ барои сафар ба Ню-Йорк ва ширкат дар нишасти солонаи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳидро лағв кард.
