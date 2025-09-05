Ҳамос: Ҷанги 700-рӯза нанг аст

Тибқи гузориши хабаргузории Аҳлибайт (Абна), ҷунбиши Ҳамос дар баёнияе таъкид кард: "Тахаллуфоте, ки артиши ишғолгар дар Навори Ғазза муртакиб шудааст, иқдомоти наслкушӣ, поксозии қавмӣ ва оворагии иҷборӣ маҳсуб мешавад."
Ҳамос афзуд: "Мо ҳар гуна интизомпазириро барои расидан ба тавофуқ нишон додаем, аммо Нетаняҳу, ҷинояткори ҷангӣ, исрор дорад талошҳои миёнаҷиёнро хонӣ кунад."
Ҳамос идома дод: "700 рӯз гузашт ва ҷаҳон ба сурати савтӣ ва тасвирӣ шоҳиди ваҳшатноктарин наслкушӣ дар таърихи муосир аст."
Ҷунбиши Муқовимати Исломӣ таъкид кард: "Амрико ба далели ироаи пӯшиши сиёсӣ ва низомӣ барои давлати террористии саҳюнистӣ, масъулияти идомаи ҷиноёти наслкушӣ дар Навори Ғаззаро бар ӯҳда дорад."
Ҳамос таъкид кард: "Нетаняҳуи ҷинояткор исрор дорад, ки талошҳои миёнаҷиёнро мухтал ва хонӣ кунад, дар ҳоле ки мо барои расидан ба тавофуқе, ки мунҷар ба таваққуфи таҷовуз шавад, интизомпазирӣ нишон додаем."
