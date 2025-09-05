  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳамос: Ҷанги 700-рӯза нанг аст

5 Сентябр 2025 - 23:31
News ID: 1723867
Source: ABNA
Ҳамос: Ҷанги 700-рӯза нанг аст

Ҷунбиши Муқовимати Исломӣ (Ҳамос) эълон кард: "Ҷанги 700-рӯзаи наслкушӣ дар Ғазза нанги башарият аст."

Тибқи гузориши хабаргузории Аҳлибайт (Абна), ҷунбиши Ҳамос дар баёнияе таъкид кард: "Тахаллуфоте, ки артиши ишғолгар дар Навори Ғазза муртакиб шудааст, иқдомоти наслкушӣ, поксозии қавмӣ ва оворагии иҷборӣ маҳсуб мешавад."

Ҳамос афзуд: "Мо ҳар гуна интизомпазириро барои расидан ба тавофуқ нишон додаем, аммо Нетаняҳу, ҷинояткори ҷангӣ, исрор дорад талошҳои миёнаҷиёнро хонӣ кунад."

Ҳамос идома дод: "700 рӯз гузашт ва ҷаҳон ба сурати савтӣ ва тасвирӣ шоҳиди ваҳшатноктарин наслкушӣ дар таърихи муосир аст."

Ҷунбиши Муқовимати Исломӣ таъкид кард: "Амрико ба далели ироаи пӯшиши сиёсӣ ва низомӣ барои давлати террористии саҳюнистӣ, масъулияти идомаи ҷиноёти наслкушӣ дар Навори Ғаззаро бар ӯҳда дорад."

Ҳамос таъкид кард: "Нетаняҳуи ҷинояткор исрор дорад, ки талошҳои миёнаҷиёнро мухтал ва хонӣ кунад, дар ҳоле ки мо барои расидан ба тавофуқе, ки мунҷар ба таваққуфи таҷовуз шавад, интизомпазирӣ нишон додаем."

Your Comment

You are replying to: .
captcha