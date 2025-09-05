Абуторабифард: Ҳамоиши Шонгҳай фурсати истисноӣ барои муқобила бо таҳримҳо буд.

Ҳуҷҷатулислом Абуторабифард дар идомаи суханрониҳои худ афзуд: "Сафари раиси ҷумҳур ба Чин барои ширкат дар ҳамоиши Шонгҳай, яке аз равандҳои барҷастаи дипломатӣ дар соли ҷорӣ аст. Дар шароити феълӣ, ки Амрико бисёрҷонибагароӣро заъиф мекунад ва Трамп бо забони таҳдид, таҳрим ва тарифа бо ҷаҳон сухан мегӯяд, ин ҳамоиш фурсати истисноӣ барои эҳёи бисёрҷонибагароӣ дар низоми рӯ ба фарсудашавии Ғарб ва муқобила бо таҳримҳост."
Вай ишора кард: "Дар баёнияи ниҳоии ин ҳамоиш, ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ алайҳи Эрон ба шиддат маҳкум шуда ва таъкид гардида, ки чунин иқдомоти таҷовузкорона алайҳи маконҳо ва зерсохтҳои ғайринизомӣ ва таъсисоти ҳастаӣ, нақзи ошкори усул ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилал ва маншури Созмони Милали Муттаҳид ва таарруз ба ҳокимияти Эрон аст."
Абуторабифард гуфт: "Касоне, ки бо фазои сиёсии ин ҳамоишҳо ошно ҳастанд, медонанд, ки ин гуна баёнияҳо бо ин шаффофият беназир аст. Дар баёния таъкид шуда, ки ин иқдомот ба амнияти минтақаӣ ва байналмилалӣ осеб ворид кардааст. Ҳамчунин бар аҳамияти қатъномаи 2231 Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид таъкид шуда ва таъкид гардида, ки ин қатънома илзомӣ аст ва бояд ба таври комил ва мутобиқ бо мафоди он иҷро шавад. Ҳар гуна талош барои тағйири худсаронаи он, заъиф кардани эътибори Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид талқӣ мешавад."
