Вазирони шиъа ҷаласаи давлати Лубнонро тарк карданд / Таъкид бар мухолифат бо тарҳи халъи силоҳи муқовимат

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (Абна), вазирони Ҳизбуллоҳ ва ҷунбиши Амал имрӯз, ҷумъа, қабл аз баррасии банди марбут ба маҳдудсозии силоҳ дар ихтиёри давлат, аз ҷаласаи давлати Лубнон хориҷ шуданд.
"Фодӣ Маккӣ," вазири шиъаи мустақил низ ҷаласаи давлати Лубнонро тарк кард.
Ин панҷ вазир қабл аз он ки "Рудолф Ҳайкал," фармондеҳи артиши Лубнон, тарҳи халъи силоҳи муқовиматро тавзеҳ диҳад, ҷаласаи давлати Лубнонро тарк карданд.
"Муҳаммад Ҳайдар," вазири кори Лубнон эълом кард, ки тарки ҷаласа аз сӯи вазирони шиъа дар ростои мухолифати онҳо бо санади пешниҳодии Амрико сурат гирифтааст.
Давлати Лубнон имрӯз ҷаласаи муҳиммеро барои баррасии тарҳе, ки артиш барои халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ таҳия карда, баргузор мекунад; тарҳе, ки бо мухолифати шадиди Ҳизбуллоҳ мувоҷеҳ шуда ва ин ҷунбиш хостори ақибнишинии давлат аз он шудааст.
Дар авоили моҳи августи, давлати Лубнон дар тасмими бесобиқае, артишро муваззаф кард то поёни соли ҷорӣ тарҳе барои халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ таҳия кунад; тасмиме, ки таҳти фишорҳои Амрико иттихоз шуд.
Ҳизбуллоҳ рӯзи чаҳоршанбе бори дигар мухолифати худ бо ин тасмими давлати Лубнонро, эълом кард. Фраксияи порлумонии ин ҳизб дар баёнияе аз мақомоти Лубнонӣ хост то аз тасмими ғайримисоқӣ ва ғайримиллии худ дар бораи силоҳи муқовимат ақибнишинӣ кунанд ва аз иҷрои тарҳҳои марбута худдорӣ намоянд.
