Андешаҳои Имом Хоманаӣ | Бадаҳдии Амрико далели бефоида будани музокира бо ин кишвар аст

Дар ин матлаб аз Порс тудей нигоҳӣ ба мавозиъи Имом Хоманаӣ Раҳбари инқилоби исломӣ дар заминаи бадаҳдии Амрико ва аҳдофи он андохта шудааст .
Дидгоҳи Имом Хоминаӣ дарбораи бадаҳдии Амрико ва аҳдофи он чист ?
Ҳазрати оятуллоҳи Хоманаӣ Раҳбари инқилоби исломӣ дар дидори басиҷёни Эрон бо ишора ба инки Амрико ба таъаҳҳуди худ амал намекунад гуфтанд : Дар БарҶом гуфтанд ки агар шумо фаъолияти санъатии ҳастаиро кам кунед , мо ин корҳоро анҷом медиҳем ; Баҳримҳоро бармедорем , ин корро мекунем , он корро мекунем ; карданд ин корҳоро ? Накарданд дигар .
Рӯй ҳарф ва ҳатто имзои Амрикоиҳо наметавон ҳисоб кард
Имом Хоманаӣ ҳамчунин дар дидори суфаро ва масъӯлони Вазорати умӯри хориҷаи Эрон бо ишора ба баёни мукаррари ғайри қобили эътимод бӯдани Амрико аз забони масъӯлони кишвар , афзуданд : Банда аз қадими ин нуктаро хотирнишон мекардам ки рӯй ҳарф ва ҳатто имзои Амрикоиҳо наметавон ҳисоб кард , бинобарин музокира бо Амрико ҳеҷ фоидаӣ надорад .
Ҳамеша талабкоранд
Раҳбари инқилоби исломӣ дар ҳамин ҳол хотир нишон карданд : Дар қазияӣ ҳастаии Эрон , Амрикоиҳо воқеан вақоҳатро аз ҳад гузарондаанд , пеши чашми ҳама аз БарҶом хориҷ шуданд , ҳоло таври ҳарф мезананд , ингоре, ки Эрон аз БарҶоми хориҷ шуда , ва таври талабкорӣ мекунанд ки ингори мо таъаҳҳудотро ба ҳам задаем ! Кишварҳои аврупоии ҳамроҳ бо Амрико ҳам ҳамин тавр ; Онҳо ҳам аз лиҳози аҳдшиканӣ ва бадахлоқӣ камтар аз Амрико нестанд ; Онҳо ҳам мисли Амрикоянд лекин дар мақоми забонбозӣ ва ҳарф задан талабкоранд ; ҳамеша талабкоранд . Гуё ин мо будем ки муддатҳо музокираро ба масхара гирифтем ва таъаҳҳудотмонро зери по гузоштем ва амал накардем ; Ин корӣ аст ки онҳо карданд .
Зери ваъдаҳо мезананд
Эмоми хоминае ҳамчунин дар дидори ақшори мардуми Эрон афзуданд : Аввал инки Амрикоеҳо чун муттакӣ ҳастанд ба қудратҳои низомӣ , пӯлӣ ва расонаӣ вақте ки бо як тарафе мехоҳанд музокира кунанд , аҳдофи аслии худашонро қаблан барои худашон мушаххас мекунанд ; ҳоло баъзе аз он аҳдофро ба забон ҳам меоваранд , баъзеро ҳам намегӯянд ; Дар аснои кори мураттаб даба мекунанд , мураттаб изофа мекунанд , мураттаб чона мезананд , аммо аҳдофи аслӣ барои худашон мушаххасаст ; Дувум инки , аз ин аҳдофи аслии як қадам ақаб наменишинанд . Бала , аҳдофи фаръӣ ва чизҳои бехудии камарзишро дар ҳошия гоҳе меоваранд ва аз онҳо сарфм назар мекунанд ки ба зоҳири як навъи ақабнишинӣ аст , аммо аз мақсӯди аслӣ ва аҳдофи аслиашон мутлақани ақабнишинӣ намекунанд , имтиёз аслан намедиҳанд . Сеюм , аз тарафи муқобили музокира имтиёзи нақд мехоҳанд , аз ӯ ваъда қабул намекунанд ; мегӯянд мо итминон надорем , имтиёзи нақд аз ӯ мутолиба мекунанд ; Камо инки мо дар БарҶом инро таҷруба кардем , дар ҷоҳои дигар ҳам таҷруба шуд . Ва марҳалаӣ чаҳорум , худаш нақдро мегирад дар муқобилаш ваъда медиҳад . Марҳалаӣ охир ; баъд ки қазия тамом шуду кораи гузашт , зери ҳамин ваъда ҳам мезанад ва мисли боди ҳаво фаромӯш мекунад ! Равиши музокираӣ Амрикоеҳо инаст .
