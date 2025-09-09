Си Ҷинпин: Кишварҳои узви «БРИКС» бояд ҳамкории тиҷориашонро амиқтар кунанд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Спутник, Си Ҷинпин, раисҷумҳури Чин имрӯз душанбе ва дар ҷараёни нишасти фавқулодаи аъзои БРИКС дар суханоне эълом кард: Баъзе аз кишварҳо пайваста ҷанги тиҷорӣ ва тарифаӣ ба роҳ меандозанд ва зарбае вайронгар ба иқтисоди ҷаҳонӣ ворид мекунанд.
Раисҷумҳури Чин дар ин хусус илова кард: Кишварҳои узви БРИКС бояд аз нуқоти қуввати худ истифода кунанд ва ҳамкории тиҷориро амиқтар кунанд.
Си Ҷинпин дар нишасти маҷозии БРИКС дар ин бора афзуд: БРИКС дар озмуни ошуфтагии байналмилалӣ муқовимат карда ва ба тавсеаи пойдор ва баландмуддат идома хоҳад дод.
Ҳамкории наздиктари кишварҳои узви БРИКС, посух ба чолишҳои хориҷиро тасҳил хоҳад кард. Кишварҳои узви БРИКС бар лузуми ҳимоят аз шаффофият ва сиёнат аз намои иқтисодӣ ва тиҷории байналмилалӣ таъкид доранд.
Аъзои гурӯҳи БРИКС мутааҳҳид ҳастанд дар баробари ошуфтагиҳои байналмилалӣ муқовимат карда ва раванди тавсеаи пойдори баландмуддати худро ҳифз кунанд.
Вай сипас афзуд: Чин аз мавзеи Бразилия дар мавриди буҳрони Укроин ҳимоят мекунад.
Ин дар ҳолест, ки Вонг Йи, вазири умури хориҷаи Чин дирӯз якшанбе эълом кард: Си Ҷинпин раисҷумҳури Чин фардо душанбе дар иҷлоси маҷозии БРИКС ширкат мекунад.
Пеш аз ин расонаҳо гузориш дода буданд, ки Бразилия ба ибтикори Луиз Инасио Лула да Силва раисҷумҳури ин кишвар, рӯзи душанбе иҷлоси маҷозии фавқулодаи кишварҳои узви БРИКСро барои баҳс дар бораи сиёсати тиҷории Доналд Трамп раисҷумҳури Амрико баргузор хоҳад кард.
