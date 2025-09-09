  1. Home
Мадуро: Амрико ба думболи тағйири ҳукумат дар Венесуэла аст

9 Сентябр 2025 - 12:51
News ID: 1725290
Source: ABNA
Раисҷумҳури Венесуэла аз ҳадафи аслии фишорҳои ахири Вошингтон алайҳи кишвараш парда бардошт ва барномаи Амрикоро тағйири ҳукумат дар Каракас донист.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, Николас Мадуро, раисҷумҳури Венесуэла эълом кард, ки миёни кишвараш ва Иёлоти Муттаҳида ҳеҷ гуна "таниш"-е вуҷуд надорад ва он чӣ рух медиҳад таҷовузи ошкори Амрико алайҳи кишвараш аст.

Вай афзуд: "Онҳо [амрикоиҳо] дар талош ҳастанд низоми сиёсии Венесуэларо тағйир диҳанд ва модели аз як ҳукумати зердастро ба нафъи манофеи олигоршии амрикоӣ таҳмил кунанд."

Мадуро таъкид кард: "Ҳеҷ кас нахоҳад тавонист Венесуэларо хор кунад ва мо низ ҳаргиз иҷоза нахоҳем дод, ки имперотории Амрико миллати моро зиллат диҳад."

