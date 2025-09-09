Аморот ба режими саҳюнистӣ таслият гуфт!

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Мао, Муҳаммад Оли Хоҷа, сафири Аморот дар Талавив, амалиёти дирӯз дар Қудси ишғолиро, ки мунҷар ба ҳалокати дастикам шаш саҳюнист ва захмӣ шудани 15 тани дигар шуд, маҳкум кард.
Вай бо интишори як пост дар фазои маҷозӣ ба режими саҳюнистӣ ба далели вуқӯи ин амалиёти тирандозӣ таслият гуфт. Ал-Масира гузориш дод, ки Баҳрайн низ дар канори Аморот, ин амалиёти нерӯҳои муқовимати Фаластинро маҳкум кард. Ин дар ҳоле аст, ки Аморот ва Баҳрайн дар иқбои қатли оми беш аз 62 ҳазор фаластинӣ тайи 2 соли гузашта иқдоми хоссе анҷом надодаанд.
