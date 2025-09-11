Ҳамос: Ҷинояти режими саҳюнистӣ дар Қатар эълони ҷанг алайҳи кишварҳои арабӣ аст

Ба гузориши Агентии хабарии Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, «Фавзӣ Барҳум», аз раҳбарони ҷунбиши Ҳамос, дар нишасти хабарӣ бо таъкид бар нокомии амалиёти террорӣ дар Доҳа, гуфт: "Мо дар сӯги гурӯҳе аз ҷавонони қаҳрамони худ ҳастем, ки дар ҳамлаи шанеъи саҳюнистӣ ба кишвари Қатар ба шаҳодат расиданд."
Вай дар идома афзуд: "Мардуми сарбаланди мо ва муқовимати шуҷоъонаи онҳо дар ҳоли халқи ҳамосаҳое аз пойдорӣ ва фидокорӣ дар мувоҷеҳа бо таҷовузи ваҳшиёнаи саҳюнистӣ ҳастанд. Ҷинояти режими саҳюнистӣ дар Доҳа на танҳо ҳамла ба Қатар, балки эълони ҷанг алайҳи кишварҳои арабӣ аст. Ҳамлаи саҳюнистҳо ба Доҳа ниёзманд ба иқдоми фаврии кишварҳои арабӣ аст."
Барҳум бо таъкид бар ин ки режими саҳюнистӣ амнияти минтақаӣ ва байналмилалиро ба хатар меандозад, тасриҳ кард: "Хуни раҳбарони Ҳамос гаронбаҳотар аз хуни кӯдакони Ғазза, Қудс, Соҳили Ғарбӣ ва Фаластин нест. Таҳдид ба террор, ҷунбиши Ҳамос ва раҳбарони онро аз дифоъ аз ҳуқуқи мардуми Фаластин боз нахоҳад дошт. Таҳдид ба террори раҳбарони Ҳамос дар шикастани пойдорӣ ва муқовимати он муваффақ нахоҳад шуд ва танҳо азмро тақвият хоҳад кард."
Ин узви аршади Ҳамос хотирнишон кард: "Суиқасди номуваффақ ба ҳайати музокиракунандаи ҷунбиши Ҳамос дар Доҳа, нишондиҳандаи талоши ишғолгарон барои сохтани тасвири воҳие аз пирӯзӣ аст. Суиқасд ба ҳайати музокиракунандаи Ҳамос дар Доҳа дар ҳоле рух дод, ки ин ҳайат дар ҳоли баҳс дар бораи пешниҳоди оташбас буд. Ин ҷиноят, ҳайати музокиракунандаро ҳадаф қарор надода, балки куллияти раванди музокираро ҳадаф қарор додааст."
Вай таъкид кард: "Талош барои террори ҳайати музокиракунандаи Ҳамос дар Доҳа, як рӯз пас аз дидори нахуствазири Қатар ва ироаи пешниҳоди нав рух дод. Ҷинояти ахири режими саҳюнистӣ собит мекунад, ки Натанёҳу ва давлаташ масъулияти комили монеътрашӣ дар музокиротро бар уҳда доранд. Ҷинояти шанеъи режими саҳюнистӣ, мавзеъҳои қотеъ ва хостаҳои равшани моро барои таваққуфи таҷовуз тағйир нахоҳад дод."
Барҳум бо ибрози ҳамбастагии комил бо давлат, амир ва мардуми Қатар гуфт: "Мо аз тамоми мавзеъҳои пуштибонӣ ва мухолифат бо таҷовузи ахири режими саҳюнистӣ дар Доҳа қадрдонӣ мекунем. Мо аз раҳбарони кишварҳои арабӣ ва исломӣ мехоҳем, ки қотеъона дар баробари ин гарданкашии саҳюнистӣ биистанд. Давлати Амрико бо эҷоди пӯшиш ва пуштибонии мудовам аз Исроил алайҳи миллати мо, шарики комил дар ин ҷиноят аст."
Вай ҳамчунин эълом кард: "Ҳамсари Халил Ал-Ҳая, раиси ҷунбиши Ҳамос дар Ғазза ва раиси ҳайати музокиракунанда, ҳамчунин арӯс ва набераҳояш дар ҳамлаи Исроил ба Доҳа захмӣ шуданд."
