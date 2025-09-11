Кушта шудани даҳҳо ғайринизомӣ дар ҳамлаи хунин дар шарқи Ҷумҳурии Демократии Конго

Ба гузориши Агентии байналмилалии Аҳлибайт (а) — Абно — дастикам 60 ғайринизомӣ дар ҳамлаи маргбори афроди мусаллаҳи вобаста ба гурӯҳи «Нерӯҳои Демократии Муттаҳид» (ADF) ҳампаймон бо ДОИШ, ба рустои «Натвиё» дар устони «Кивуи Шимолӣ» дар шарқи Ҷумҳурии Демократии Конго, кушта шуданд.
Ба гуфтаи сарҳанг «Алан Кивива» масъули маъмурӣ дар минтақаи Лубиро, ин қатли ом рост пас аз маросими хокспурии аҳолӣ рух дод ва эҳтимоли афзоиши шумури қурбониён ҳамчунон вуҷуд дорад.
Яке аз бозмондагон дар гуфтугӯ бо Агентии хабарии Ассошиэйтед Пресс тавзеҳ дод, ки ҳудуди 10 муҳоҷими мусаллаҳ ба қама ва сотур мардумро водор карданд дар як нуқта таҷаммӯъ кунанд ва сипас ба онон ҳамлаваранд. Вай гуфт, ки дар миёни фарёдҳои қурбониён беҳуш шуда ва ҷон ба дар бурдааст.
Ҳамлаи дуввум
Дар ҳодисаи ҷудогона, фаъолони маданӣ аз кушта шудани дастикам 18 нафар дар ҳамлаи дигари ҳамин гурӯҳ ба минтақаи Бенӣ дар шимоли Киву хабар доданд.
«Клод Мусофулӣ» фаъоли ҳуқуқии маҳаллӣ эълом кард, ки аҷсоди қурбониён ба шаҳри Учо мунтақил шуда ва бисёре аз онҳо осори мусаллаҳ шудани бар асари зарботи тез доранд. Вай аз мардум хост барои шиносоии бастагони худ муроҷиа кунанд.
Афзоиши хушунатҳо бо вуҷуди амалиёти муштарак
Гурӯҳи «Нерӯҳои Демократии Муттаҳид» дар марзҳои Конго ва Уганда фаъолият дорад ва дар соли 2019 бо ДОИШ ба мулозимат пайваст. Бо вуҷуди амалиёти муштараки артишҳои ду кишвар, ин гурӯҳ ҳамчунон ба қатли омми ғайринизомиён идома медиҳад.
Дар моҳи июли гузашта, ин гурӯҳ, ду ҳамлаи густурда дар устони Итурӣ анҷом дод: яке ба калисое дар шаҳри Куманда, ки ба кушта шудани 34 нафар анҷомид ва дигаре дар минтақаи Ируму, ки 66 кушта бар ҷой гузошт.
Халои амниятӣ ва баҳрабардории гурӯҳҳои мусаллаҳ
Шарқи Конго бо даргириҳои мутааддиде даст ва панҷа нарм мекунад; аз ҷумла набарди артиши давлатӣ бо ҷунбиши шӯриши «М23», ки аз сӯи Руанда пуштибонӣ мешавад. Ин шароит боиси хуруҷи нерӯҳои давлатӣ аз бархе рустоҳои марзӣ ва эҷоди халои амниятӣ шудааст.
«Фулкер Турк» комиссари олии ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид дар Женева ҳушдор дод, ки гурӯҳи ADF аз ин хало барои густариши доираи ҳамлаҳояш баҳра бурдааст.
