Ароқчӣ: Эрон ҳамкории муҳофизатиро бо Оҷонсӣ дар чаҳорчӯбаи нав идома медиҳад

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA, Сайид Аббос Ароқчӣ, вазири умури хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар конфронси матбуотии муштарак бо мудири кулли Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ ба муносибати ниҳоӣ шудани тафоҳум дар бораи шеваи муомилаи Эрон-Оҷонсӣ суханонеро матраҳ кард.
Тафсилоти ин суханон чунин аст: Иҷоза диҳед суханамро бо чанд калима дар бораи тозатарин иқдоми таҷовузгаронаи режими Исроил оғоз кунам; иқдоме, ки имрӯз баъд аз зӯҳр дар Дуҳа бо ҳадаф қарор додани музокиракунандагони фаластинӣ сурат гирифт.
Мо ин иқдоми террористӣ ва таҷовузгаронаро ба шиддат маҳкум мекунем ва ҳамбастагии комили худро бо миллати Фаластин ва ҳамчунин бо давлати Қатар, ки ҳокимият ва тамомияти арзии он ба таври ошкор аз сӯи режими Исроил нақз шудааст, эълом медорем.
Аз самими дил таъзияи худро ба хонаводаҳо ва ба ҳамаи фаластиниён ба хотири шаҳодати касоне, ки дар натиҷаи ин иқдоми тарсуи террористии Исроил ба шаҳодат расидаанд, иброз мекунам.
Мо аз Шӯрои амнияти Созмони Милал ва кулли ҷомеаи байналмилалӣ дархост мекунем, ки фавран иқдомоте барои мутаваққиф сохтани режими Исроил аз муртакиб шудани ҷиноёти бештар дар Ғазза ва наҷоти ҷаҳон аз таҳдиди бесобиқае, ки ин режим барои сулҳ ва амнияти ҷаҳонӣ эҷод кардааст, ба амал оранд.
Мехоҳам суханамро бо изҳори ташаккур ва қадрдонӣ аз Миср, дӯсти ман вазир Бадр Абдулаатӣ, ба хотири талошҳои неки ӯ дар тӯли ҳафтаҳои ахир ва ҳамчунин ба далели мизбонии имрӯз оғоз кунам.
Имрӯз нишонаи як гоми муҳим дар тадовум ва пойдории ҳусни нияти Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ростои ҳалли ҳар гуна масъалаи муртабит бо барномаи ҳастаии танҳо сулҳомези худ аз тариқи дипломатия ва гуфтугӯ аст. Ҳарчанд дар маърази ҳамлаҳои ғайриқонунӣ ва ҷинояткорона қарор гирифтааст, Эрон ҳамчунон бар истифои ҳуқуқи мусаллами худ барои истифодаи сулҳомез аз энержии ҳастаӣ тибқи Паймони ҷилавгирӣ аз густариши силоҳҳои ҳастаӣ (NPT) пойдор монда ва дар айни ҳол омодагии худро барои мушорикат дар гуфтугӯи воқеӣ ва маънидор ба манзури иҷрои тааҳҳудоти марбутаи хеш нишон додааст.
Аъмоли таҷовузгаронаи фақири ҳар гуна тавҷеҳ, ки дар фосилаи 13 то 24 июни 2025 рух дод ва тасҳилоти ҳастаии таҳти муҳофизати моро ҳадаф қарор дод, ошкоро ғайриқонунӣ ва ҷинояткорона буд. Режимҳои Иёлоти Муттаҳида ва Исроил бояд дар ивази тамоми талафоти инсонӣ ва хисороти моддии ворида масъул шинохта шуда ва посухгӯ бошанд. Миллати Эрон ин аъмоли ҷинояткоронаро ҳеҷ гоҳ на фаромӯш хоҳад кард ва на хоҳад бахшид.
Ин ҳамлаҳои ғайриқонунӣ ва тадовуми таҳдид ба иқдомоти бештар, шароитеро, ки Эрон бар асоси он бо Оҷонсӣ ҳамкорӣ мекард, ба таври бунёдӣ тағйир додааст. Идомаи ҳамкорӣ дар шароите, ки тасҳилоти таҳти муҳофизати мо ба таври умда ҳадаф қарор гирифта ва хароб мешуд, дигар имконпазир набуд.
Дар вокуниш ба ин вазъияти хатир, Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон қонунеро ба тасвиб расонд, ки ба таваққуфи ҳамкорӣ бо Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ ҳукм мекунад. Ин қонун баёнгари ҳаққи ҳокимияти миллати Эрон дар ҳифозат аз амнияти худ, карамат ва дастовардҳои илмии ҳастаии худ дар баробари таҳдидҳои мустамар аст. Ин иқдом интихоби мо набуд, балки паёмад ва натиҷаи мустақими иқдомоти ғайриқонунӣ алайҳи тасҳилоти таҳти муҳофизати Эрон буд. Ҳеҷ миллати масъуле замоне ки зерсохтҳои ҳастаии танҳо сулҳомези он қасдан ҳадаф қарор гирифта, наметавонад корро ба равиши оддӣ идома диҳад.
Чаҳорчӯбаи мавҷуди мувофиқатномаи муҳофизатҳои паймони NPT миёни Эрон ва Оҷонсӣ, ки барои шароити оддӣ тарроҳӣ шудааст дар амал посухгӯи вазъияти бесобиқае, ки бар асари иқдомоти ғайриқонунии Иёлоти Муттаҳида ва Исроил эҷод шудааст, нест. Ҳеҷ собиқае аз ҳамкорӣ миёни Оҷонсӣ ва як давлати узв дар шароите, ки тасҳилоти таҳти муҳофизати он ба таври умда мавриди ҳамла ва осеб қарор гирифта бошад, вуҷуд надорад.
Бар ҳамин асос, Эрон ва Оҷонсӣ вориди силсилаи музокироти пуршиддае бо ҳадафи эҷоди як созукори нав барои иҷрои тааҳҳудоти муҳофизатии Эрон ва тазмини тадовуми ҳамкорӣ шуданд. Ин музокирот бар пояи дарки муштарак сурат гирифт, ки фаъолиятҳои муҳофизатӣ бояд ҳифз шавад, дар ҳоле ки нигарониҳои амниятии машруъи Эрон низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад.
