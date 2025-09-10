Гроссӣ: "Бо Эрон ба як санади фаннӣ даст ёфтем"

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Ҷазира, Рафаэл Гроссӣ, мудири кулли Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ ба мавқеъгирӣ дар бораи Эрон пардохт.
Мудири кулли Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ дар бораи тавофуқ бо Эрон гуфт: "Дилгармкунанда аст, ки эъломи омодагии Эрон барои боқӣ мондан дар Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаиро бубинем."
Вай афзуд: "Эрон нигарониҳои худро баён кардааст ва вазифаи мо ба унвони як созмони байналмилалӣ аст, ки роҳҳо ва абзорҳое барои расидагӣ ба онҳо пайдо кунем."
Мудири кулли Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ тасриҳ кард: "Бо Эрон ба як санади фаннӣ даст ёфтем, ки марбут ба иттилоърасониҳои бозрасӣ ва иҷрои онҳо аст."
