Интишори тасвире аз Халил ал-Ҳайя соатҳо пас аз ҳамлаи Тел-Авив

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Сади ал-Балад, соатҳо пас аз ҳамлаи режими саҳюнистӣ ба Дуҳа, тасвире аз раҳбари аршади Ҳамос рӯи тахти бемористон мунташир шуд, ки вай намоди пирӯзиро бо ангуштони худ нишон медиҳад.
Тафсилоти бештаре дар ин бора мунташир нашудааст. Хабаргузории Меҳр сиҳҳати ин аксро таъйид намекунад.
Гуфтанист, ки қабл аз ин Ҳамос аз шикасти ҳамлаи террористии режими саҳюнистӣ барои террор раҳбарони Ҳамос дар Дуҳаи Қатар хабар дод.
Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин Ҳамос бо судури баёнияе эълом кард: "Талоши мазбуҳонаи режими саҳюнистӣ барои террор ҳайати музокиракунандаи Ҳамос дар пойтахти Қатар, як ҷинояти фаҷеъ, таҷовузи ошкор ва нақзи сареҳи ҳамаи қонунҳои байналмилалӣ аст."
Дар идомаи ин баёния омадааст: "Ин ҷиноят, тааррузе ба ҳокимияти кишвари Қатар ба шумор меояд; кишваре, ки ба ҳамроҳи Миср, нақши муҳим ва масъулонае дар пешбурди миёнҷигарӣ ва талошҳо барои таваққуфи таҷовуз ва дастёбӣ ба тавофуқи оташбас ва табодули асирон бар уҳда дорад. Ин иқдом бори дигар моҳияти ҷинояткоронаи ишғолгарон ва тамоюли он барои нобуд кардани ҳар фурсате ҷиҳати расидан ба тавофуқро ошкор мекунад."
Ҳамос тасриҳ кард: "Мо таъкид мекунем, ки душман дар террор бародаронамон дар ҳайати музокиракунанда шикаст хӯрдааст, дар ҳоле ки шуморе аз бародарони шаҳид ба ҷойгоҳи волои иззат ва ифтихор пайвастаанд. Оно
н иборатанд аз: Шаҳид Ҷиҳод Лабад – Мудири дафтари Халил ал-Ҳайя Шаҳид Ҳумом ал-Ҳайя – Фарзанди Халил ал-Ҳайя Шаҳид Абдуллоҳ Абдулвоҳид – Муҳофиз Шаҳид Мӯъмин Ҳассуна – Муҳофиз Шаҳид Аҳмад ал-Мамлук – Муҳофиз
Ҳамчунин мо шаҳодати «Бадр Саъд Муҳаммад ал-Ҳумайди» аз нерӯҳои амнияти дохилии Қатарро таслият мегӯем."
Your Comment