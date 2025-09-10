Улянов: "Фурсате барои Аврупо эҷод шуда то механизми триггерро мутаваққиф кунад"

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Русияту-л-яум, «Михаил Улянов», намояндаи Русия дар Созмонҳои байналмилалӣ дар вокуниш ба тавофуқи Эрон ва Оҷонсӣ гуфт: "Ин (тавофуқ) як фурсати муносиб барои се кишвари аврупоӣ (E3) аст то раванди механизми триггерро (snapBack) мутаваққиф ва лағв карда ва масири мусбатро ҳифз кунанд."
Рафаэл Гроссӣ, мудири кулли Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ соате қабл бо интишори паёме дар шабакаи иҷтимоии Х навишт: "Имрӯз дар Қоҳира, бо Ароқчӣ, вазири умури хориҷии Эрон дар бораи созукорҳои амалии аз саргирии фаъолиятҳои бозрасии дар Эрон тавофуқ шуд."
Вай афзуд: "Ин як гоми муҳим дар масири дуруст аст. Аз Бадр Абдулаатӣ, вазири хориҷаи Миср (ҳам) ба хотири тааҳҳуд ва ҳамкорияш сипосгузорам."
Ароқчӣ пас аз дидор бо Гроссӣ дар нишасте хабарӣ гуфт: "Имрӯз нишонаи як гоми муҳим дар тадовум ва пойдории ҳусни нияти Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ростои ҳалли ҳар гуна масъалаи муртабит бо барномаи ҳастаии танҳо сулҳомези худ аз тариқи дипломатия ва гуфтугӯ аст."
"Ҳарчанд дар маърази ҳамлаҳои ғайриқонунӣ ва ҷинояткорона қарор гирифтааст, Эрон ҳамчунон бар истифои ҳуқуқи мусаллами худ барои истифодаи сулҳомез аз энержии ҳастаӣ тибқи Паймони ҷилавгирӣ аз густариши силоҳҳои ҳастаӣ (NPT) пойдор монда ва дар айни ҳол омодагии худро барои мушорикат дар гуфтугӯи воқеӣ ва маънидор ба манзури иҷрои тааҳҳудоти марбутаи хеш нишон додааст."
