Сарвазири Британия сафири Лондон дар Амрикоро аз вазифа сабукдӯш кард

Ба гузориши Агентии хабарии Абно ба нақл аз Гардиан, сафири Британия дар Амрико ба далели иртибот бо Ҷеффрӣ Эпстайн (кӯдак-озори маҳкумшудаи амрикоӣ) ихроҷ шуд.
Бар асоси эъломи ин расона, Кийр Стармер, сарвазири Британия имрӯз панҷшанбе «Питер Манделсон» сафири ин кишвар дар Амрикоро ба далели иртибот бо Ҷеффрӣ Эпстайн аз кор барканор кард.
Манделсон, ки дар моҳи феврал ба унвони намояндаи Британия дар Вашингтон мансуб шуда буд ва нақши калидӣ дар равобит миёни ду кишвар ифо карда буд, пас аз ифшои имейлҳое мабнӣ бар идомаи дӯстиаш бо Эпстайн пас аз муттаҳам шудан ба фасод, аз самти худ канор гузошта шуд.
Ба гузориши Политико, ин ҳодиса камтар аз як ҳафта қабл аз вуруди Доналд Трамп ба Британия барои дувумин сафари расмиаш рух медиҳад.
Сарвазири Британия пас аз афзоиши фишорҳои сиёсӣ бар сари дӯстии Питер Манделсон бо Ҷеффрӣ Эпстайн, вайро аз самти сафири Британия дар Иёлоти Муттаҳида барканор кард.
