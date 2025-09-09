Таъини дабири кулли Маҷмаи ҷаҳонии Аҳли Байтро (а) бо фармони Раҳбари муаззами инқилоб

Бино ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) – АБНА – Раҳбари инқилоби исломӣ, Ҳуҷҷатулислом валмуслимин Рамазонӣ-ро барои як давраи дигар ба дабири кулли Маҷмаи ҷаҳонии Аҳли Байт (а) таъин карданд.
Ҳуҷҷатулислом валмуслимин Аштарӣ, раиси Шӯрои олии Маҷмаи ҷаҳонии Аҳли Байт (а), дар номае ба ҳазрати Оятуллоҳ Хоманей гузорише аз натиҷаи раъйдиҳии Шӯрои олии Маҷмаъ дар бораи афроди пешниҳодшуда барои дабири кулли Маҷмаи ҷаҳонии Аҳли Байт (а) ироа карда буд, ки бо таваҷҷуҳ ба раъйи болои ҷаноби Рамазонӣ, Раҳбари инқилоб ӯро ба унвони дабири кулли Маҷмаъ таъин карданд.
