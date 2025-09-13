  1. Home
Кушта ва захмӣ шудани беш аз 110 террористи Аш-Шабоб дар Сомалӣ

13 Сентябр 2025 - 21:55
News ID: 1726599
Source: ABNA
Расонаҳои Сомалӣ эълом карданд, ки дар ҷараёни даргирӣ миёни артиши ин кишвар ва гурӯҳакҳои Аш-Шабоб, 110 террорист кушта ва захмӣ шуданд.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории миллии Сомалӣ, артиши Сомалӣ пас аз даргириҳои шадид, ҳамчунон ба ҷамъоварии аҷсоди террористони Аш-Шабоб дар атрофи шаҳри Салдҳир дар минтақаи Галгадуд идома медиҳад.

Бар асоси эъломи ин хабаргузорӣ, террористҳо талош карданд ҳамлае ғофилгирона ба ин шаҳр анҷом диҳанд, аммо бо вокуниши шадиди нерӯҳои давлатӣ мувоҷеҳ шуданд.

Аҳмад Муаллим Фиқӣ, вазири дифоъи Сомалӣ ба расонаҳои ин кишвар таъйид кард, ки дар ин набард, беш аз 60 террористи Аш-Шабоб кушта ва беш аз 50 нафари дигар захмӣ шудаанд.

Артиш ҳамчунин чандин асирро ба ҳамроҳи аслиҳа ва таҷҳизоти низомии онҳо ба асорат гирифт.

