Зеленский: фиристодаи Трамп аз Патриот камтар нест / Киев шаби ороми дошт!

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Анадолӣ, Володимир Зеленский, раиси ҷумҳури Укроин ҳузури Кейт Келлог, фиристодаи вижаи Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико дар Киевро ба дифоъи ҳавоӣ ташбеҳ кард ва гуфт, ки сокинони пойтахти Укроин дишаб, шаби нисбатан оромеро сипарӣ карданд.
Зеленский дар паёме дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо лаҳни танзомез гуфт, ки ҳозир аст ба Келлог шаҳрвандии Укроин ва як апартман ато кунад. Артиши Русия тайи ҳафтаи гузашта ҳамлаҳои густардаи мушакӣ ва паҳподиро алайҳи шаҳрҳои мухталифи Укроин тадорукот дид.
Вай афзуд: "Мехоҳам аз генерал Келлог ташаккури вижа бикунам. Содиқона мо аз ин мавзӯъ мутталеъ набудем, аммо кошиф ба амал омад, ки Амрико дифоъи ҳавоӣ дорад, ки аз Патриот камтар нест. Замоне ки шумо дар Киев ҳастед, шаҳрвандон қатъан метавонанд шабҳо осуда бихобанд."
Раиси ҷумҳури Укроин бо ишора ба ин ки ҳамлаҳои густардаи Русия замоне ки Келлог дар Киев ҳузур дорад, мутаваққиф мешаванд, илова кард: "Ин масъала дар замони сафари намояндагони соири кишварҳо содиқ нест. Чунин нуфузе ҳатто метавонад ба унвони навъе талош барои оташбас амал кунад."
Ба гуфтаи Зеленский, ҳузури намояндаи Амрико «Русияро тарғиб ба таваққуфи бомбаборон кард» ва ин мавзӯъро бо сафари мақомоти аршади Созмони Милал, НАТО ва Сандуқи Байналмилалии Пул дар гузашта, ки бо ҳамлаҳои Русия талаққӣ дошт, муқоиса кард.
Вай афзуд, ки аъмоли фишор бар Пекин низ метавонад таъйинкунанда бошад, зеро Русия ҳамчунон аз лиҳози сиёсӣ ва иқтисодӣ ба Чин вобаста аст.
Вай бо такрори мавзеъи қаблии худ дар бораи ин ки дар ивази сулҳ ба Русия хок намедиҳад, афзуд: "Тақдими ин бахш ё он бахш аз хоки Укроин ба Русия дар ивази таваққуфи ҷанг, мумкин нест. Ин роҳи ҳал имконпазир нест, балки сарфи назар як таваққуф аст."
Зеленский муддаӣ шуд, ки тазомини амниятӣ барои Укроин, замонатҳои амниятӣ барои Аврупо маҳсуб мешаванд ва дар идома хостори аъмоли таҳрим, таърифа ва мусодираи амволи Русия бо ҳадафи манзум кардани Маскав шуд.
Вай идома дод: "Мо хоҳони поёни замонатшудаи ҷанг, замонати амниятӣ барои Укроин ва масъулиятпазирии замонатшудаи Русия барои коре ки алайҳи Укроин кардааст, ҳастем."
