Сарвазири Испания: Бомбҳои ҳастаӣ надорем, аммо аз талошҳои худ барои мутаваққиф кардани ҳамлаҳои Исроил, даст намекашем + видео

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) - АБНА - Педро Санчес, нахуст вазири Испания, бо ишора ба маҳдудиятҳои низомии кишвараш эълом кард, ки Мадрид ба танҳоӣ қодир ба мутаваққиф кардани ҳамлаҳои Исроил ба Ғазза нест, аммо дар айни ҳол аз талошҳои дипломатӣ ва аъмоли таҳримҳои тоза алайҳи режими саҳюнистӣ даст нахоҳад кашид. Ин иқдомот боис ба ташдиди таниши дипломатӣ миёни Испания ва Исроил шуд ва ба фарохондани сафири Испания аз Тел-Авив анҷомид.
Вай дар суханронии ахири худ, Педро Санчес, нахуст вазири Испания, бо таъкид бар маҳдудиятҳои тавони низомии кишвараш гуфт: «Испания бомбҳои ҳастаӣ надорад, ناو ҳавопаймобар надорад ва захираҳои нафтии азиме ҳам дар ихтиёраш нест. Мо ба танҳоӣ наметавонем ҳамлаи Исроил ба Ғаззаро мутаваққиф кунем, аммо ин ба маънои даст кашидан аз талош нест.»
Ӯ сипас аз бастае шомили 9 таҳрими ҷадид алайҳи режими саҳюнистӣ рӯнамоӣ кард, ки ба шарҳи зеранд:
Мамнуъияти комили тиҷорати аслиҳа бо Исроил
Мамнуъияти воридоти коло аз шаҳракҳои ғайриқонунии исроилӣ
Мамнуъияти убури киштиҳои ҳомили сӯхти артиши Исроил аз бандарҳои Испания
Мамнуъияти парвози ҳавопаймоҳои низомии Исроил дар ҳудуди ҳавоии Испания
Мамнуъияти вуруди афроди дахил дар ҷиноёти ҷангии Ғазза ба Испания
Маҳдуд кардани хадамоти консулӣ барои сокинони шаҳракҳои ғайриқонунӣ
Афзоиши нерӯҳои марзии Иттиҳодияи Аврупо дар гузаргоҳи Рафаҳ
Иҷрои лоиҳаҳои ҷадиди кишоварзӣ ва пизишкӣ барои фаластиниён
Афзоиши кумаки молии ба онрва (10 миллион евро) ва ихтисоси 150 миллион евро ба буҷаи башардӯстонаи Ғазза
Санчес таъкид кард, ки ин иқдомот «барои коҳиши ранҷи фаластиниён ва афзоиши фишор бар давлати Натаняҳу» тарроҳӣ шудаанд. Вай ҳамчунин ба иқдомоти ду соли гузаштаи Испания ишора кард, аз ҷумла таваққуфи фурӯши таслиҳот ба Исроил, кумакҳои башардӯстона ба Ғазза ва ба расмият шинохтани давлати Фаластин.
Ин суханон дар расонаҳои ростгарои Испания таҳриф шуд ва бархе аз онҳо унвон заданд, ки Санчес аз надоштани силоҳи ҳастаӣ «изҳори пушаймонӣ» кардааст. Созмони Евроверифай, мутаваллии ростӣозмоии иттилоот, эълом кард, ки ин иддаоҳо беасос ва бахше аз компейнҳои созмонёфтаи интишори ахбори ҷаълиӣ будаанд.
Дар вокуниш, Исроил мақомоти Испания аз ҷумла Ёланда Диёз, муовини дувуми нахуст вазир, ва Сиро Рего, вазири ҷавонон, ро ба «яҳудситезӣ» муттаҳам ва вуруди онҳо ба сарзаминҳои ишғолиро мамнӯъ кард. Вазорати хориҷаи Испания ин иттиҳомотро «ифтироъ» хонд ва дар иқдоми мутақобил, сафири худро аз Тел-Авив фарохонд ва вуруди ду вазири тундрави кобинаи Натаняҳу, Итомар Бен-Гвир ва Безолел Смутрич, ро ба Испания мамнӯъ сохт.
Танишҳо танҳо дар арсаи байналмилалӣ набуд. Дар дохили Испания, аҳзоби ростгаро аз ҷумла Вукс ва Ҳизби мардумӣ, Санчесро ба «ҳимоят аз Ҳамос» муттаҳам карданд ва бархе расонаҳо Мадридро «заъифтарин ҳалқаи НАТО» тавсиф карданд. Бо ин ҳол, нахуст вазир бар идомаи ҳимоят аз фаластиниён, афзоиши кумакҳои башардӯстона ва аъмоли фишори сиёсӣ бар Исроил ва ҳомиёнаш, ба вижа Иёлоти Муттаҳида, таъкид кард.
Санчес дар поёни суханонаш таъкид кард, ки «мубориза бо зулм ва дифоъ аз ҳуқуқи башар танҳо бо қонун ва дипломатия муяссар аст, на бо хушунат ва иқдомоти фароқонунӣ» ва таъкид кард, ки Испания қасд дорад дар канори дигар кишварҳои аврупоӣ, фишори дипломатӣ ва иқтисодӣ бар режими Исроилро идома диҳад то ба роҳи ҳалли ду давлатӣ ва поёни ишғолгарӣ бирасад.
