Ҳаким: Хомӯшӣ дар баробари таҷовузоти Исроил раво нест

Ба гузориши Агентии хабарии Аҳлибайт (а) — Абно — «Сайид Аммор Ҳаким», дар маросими марказии зодрӯзи Паёмбари Акрам (с), ки бо ҳузури мақомоти воломақоми ироқӣ дар Бағдод баргузор шуд, хостори истифода аз ин муносибат барои аҳдбастан ба манзури сохтани Ироқи муттаҳиди пурқудрат шуд.
Раҳбари ҷараёни Ҳикмати Миллии Ироқ дар суханони худ дар ин маросим бо эъломи лоиҳаи миллӣ «Тарҳи набавии Ироқ» таъкид кард, ки ин лоиҳа бар асоси арзишҳои адолат, ваҳдат, хидматрасонӣ ва боло бурдани арзиши инсонҳост, ки ба табдили Ироқ ба кишваре ҷомеъ миёни Шарқ ва Ғарб ва саҳнаи гуфтугӯҳои минтақаӣ ва фароминтақаӣ ба ҷои низоъҳо ва даргириҳо меанҷомад.
Вай бо таъкид бар зарурати ваҳдати калима дар баробари хатарҳо ва чолишҳое, ки ҳамаро сарфи назар аз мазҳаб ва қавмияташон ҳадаф қарор додааст, хостори табдили муносибати зодрӯзи Паёмбари Акрам (с) ба арсаи ваҳдат ва навсозӣ ва хезиши Ироқ ва миллаташ шуд.
Раҳбари ҷараёни Ҳикмати Миллии Ироқ дар бахши дигаре аз суханони худ бепарвоии режими саҳюнистӣ дар ҳамла ба кишварҳои арабӣ ва исломӣ ва анҷоми ҷиноёти рӯзона дар ҳаққи миллатҳои Ғазза ва Соҳили Ғарбӣ ва Сурия ва Лубнон ва Яман ва Эрон ва Қатарро мавзӯъе донист, ки хомӯшӣ дар баробари он раво нест ва афзуд, ки Ироқ ва миллаташ дар канори мазлумон ва ранҷкашидагон хоҳанд истод.
Вай дар бораи интихоботи дар пеш истодаи Ироқ низ гуфт, ки ҳар тарафе ҳақ дорад, ки ҳаводорони худро ба самте, ки манфиатҳои кишварро дар он мебинад, ҳидоят кунад, аммо ин набояд аз ҳисоби ваҳдат ва якпорчагӣ ва ҳамбастагии миллӣ бошад.
Ҳаким якпорчагӣ ва инсиҷоми миллиро хатти сурх донист ва таъкид кард, ки ба ҳеҷ кас ё тарафе набояд иҷоза дод, ки ин хатти сурхи миллиро ба ҳар иллат ва бо ҳар ангезае нодида бигирад.
Раҳбари ҷараёни Ҳикмати Миллии Ироқ зимни фарохондан ба мушорикати густарда ва муассир ва огоҳона дар интихобот хостори тақвияти эътимод миёни ҳукумат ва шаҳрвандон аз роҳи мубориза бо фасод ва таҳаққуқи ислоҳоти воқеӣ шуд ва таъкид кард, ки бояд ба ҷаҳон собит кунем, ки мардуми Ироқ метавонанд рақобати шарофотмандона дошта бошанд ва тасвири мусбате аз кишвари худ ироа кунанд.
