Лавров: Ҳамла ба Қатар набояд такрор шавад; Москва аз ин ҳамла норозӣ аст

Ба гузориши Агентии хабарии Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, «Сергей Лавров» вазири корҳои хориҷии Русия дар нишасти муштараки хабарӣ бо «Ҷосим Ал-Будайвӣ» дабири кулли Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс дар шаҳри Сочи гуфт: "Ҳаҷми табодулоти тиҷорӣ бо кишварҳои Шӯрои ҳамкорӣ ба 20 миллиард доллар расидааст ва мо талош хоҳем кард аз суботи нарх дар бозори нафту газ пуштибонӣ кунем."
Лавров дар ин нишасти хабарӣ афзуд: "Аз танишсозии нави Исроил ва ҳамла ба Қатар норозӣ ҳастем ва таъкид кардем чунин ҳамлае набояд такрор шавад. Қатарро яке аз воситаҳои истисноӣ байни Исроил ва Ҳамос медонем ва ҳамлаи Исроил ба Қатар ҳеҷ мантиқе надорад."
Вай бо ишора ба таҳаввулоти минтақа тасриҳ кард: "Бар роҳҳалҳои дипломатӣ барои авзои Сурия, Судон ва Яман таъкид мекунем."
Вазири хориҷии Русия ба ҷанги Укроин ҳам пардохт ва гуфт: "Амрико дар талош аст далелҳои решаии бӯҳрони Укроинро баррасӣ ва ҳал кунад, дар ҳоле ки Аврупо мехоҳад Укроинро ба НАТО бикашонад."
Your Comment