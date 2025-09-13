Эъломи омодагии Трамп барои таҳрими шадиди Маскав ба як шарт!

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз АФП, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико бо эъломи омодагӣ барои аъмоли таҳримҳои шадид алайҳи Русия, гуфт, ки дар сурате ин корро хоҳад кард, ки тамоми аъзои НАТО бо таваққуфи комили хариди нафт аз Маскав мувофиқат кунанд.
Трамп дар шабакаи иҷтимоии худ «Трус Сушал» навишт: "Омодаам то таҳримҳои шадидеро алайҳи Русия аъмол кунам, ба шарте ки тамоми кишварҳои НАТО бо иқдоми мушобеҳ мувофиқат карда ва нисбат ба он мубодират варзанд; ҳамчунин тамоми кишварҳои узви НАТО хариди нафт аз Русияро мутаваққиф кунанд."
Раиси ҷумҳури Амрико идома дод: "Ҳамон тавре ки медонед, тааҳҳуди НАТО ба пирӯзӣ ба маротиб камтар аз 100 дарсад ва дар айни ҳол, хариди нафт аз Русия то ҳадде ҳавлноке будааст! Ин масъала мавзеъи шумо дар музокирот ва қудрати чонизаниро дар баробари Русия ба шиддат тазъиф мекунад. Ба ҳар ҳол, ҳар вақт шумо омода бошед, ман омодаам. Фақат замон бидиҳед? Муътақидам ин иқдом дар канори аъмоли таърифаи 50 то 100 дарсадӣ аз сӯи НАТО ба унвони як гурӯҳ, алайҳи Чин, ки пас аз поёни ҷанги Русия ва Укроин ба таври комил лағв хоҳад шуд, дар поён бахшидан ба ин ҷанги маргбор аммо музҳик кумаки шоёне хоҳад кард. Чин рӯи Русия контрол ва ҳатто нуфузи шадиде дорад ва ин таърифаҳои қудратманд метавонанд он нуфузро дар ҳам бишикананд. Ин ҷанги Трамп нест (ки агар раиси ҷумҳур будам, ҳаргиз дар намегирифт); ин ҷанги Байден ва Зеленский аст ва ман мехоҳам онро поён диҳам ва зиндагии ҳазорон русӣ ва укроиниро наҷот диҳам!"
Вай хитоб ба аврупоиҳо илова кард: "Агар (омода) нестед, вақти ман ва вақту энерживу пули Иёлоти Муттаҳидаро талф мекунед. Аз таваҷҷӯҳатон ба ин мавзӯъ ташаккур мекунам."
