Миллат ва Қувваҳои Мусаллаҳи Эрон дар канори Қатар хоҳанд буд

Ба гузориши Агентии хабарии Аҳлибайт (А) — Абно — дар пайи таҷовузи террористии режими саҳюнистӣ ба Қатар, генерал-майор Саййид Абдурраҳим Мусавӣ, сардори ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳи кишварамон бо ҷаноби Сауд бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ, муовини нахуствазир ва вазири давлатӣ дар умури дифоъии Қатар ба таври телефонӣ гуфтугӯ кард.
Генерал-майор Мусавӣ дар ибтидои ин гуфтугӯ, зимни табрик ба муносибати зодрӯзи саодатманди Паёмбари Акрам (с), ҳамлаи террористии режими қалбакии Исроил ба кишвари Қатарро иқдоми ҷинояткорона тавсиф кард ва гуфт: "Ин ҳодиса аз нигоҳи масъулон ва мақомоти сиёсии Ҷумҳурии Исломии Эрон ба шиддат маҳкум аст ва дар ҳамон ибтидои ин ҳодиса низ аз сӯи мақомоти олии Ҷ.И.Э. эълом шуд."
Вай бо ишора ба гуфтугӯи телефонии доктор Пезишкиён, раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон бо амири Қатар, тасриҳ кард: "Ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳи Эрон низ дар як баёнияи расмӣ ин иқдоми ҷинояткоронаро маҳкум кардааст."
Генерал-майор Мусавӣ афзуд: "Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар пуштибонӣ аз бародарони қатарӣ ҳаргиз шакку тардид ба худ роҳ нахоҳад дод, зеро равобити ду кишвар ва ду миллат ҳамеша бар асоси бародарӣ будааст ва мо миллати Қатарро дар баробари душманон, ба хусус режими ҷинояткори саҳюнистӣ, ки омили аслии таниш ва бесуботӣ дар минтақа буда ва ҳаст, танҳо нахоҳем гузошт."
Сардори ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳ тасриҳ кард: "Пуштибонии бедареғони Ғарб, ба хусус Амрико, аз ишғолгарӣ, саркӯб ва куштори мардуми бегуноҳи Фаластин аз сӯи режими саҳюнистӣ ва таҷовузи ӯ алайҳи дигар кишварҳои минтақа, ки дар солҳои ахир шоҳиди ташдиди он будем, омили аслии ҷуръат ва ташвиқгари таҷовузоти Исроил аст."
Вай илова кард: "Таҷовуз ба кишвари Қатар бидуни ҳамоҳангӣ ва чароғи сабзи Амрико иттифоқ намеафтод ва ҳамаи дунё ба хубӣ медонанд, ки бидуни пуштибониҳои мустақим ва ғайримустақими Ғарб, имкони идомаи ҳаёти нангини ин режими ҷинояткор вуҷуд надорад."
Генерал-майор Мусавӣ дар посух ба пешниҳоди ҷониби қатарӣ дар бораи машваратҳои бештар миёни ду кишвар бар омодагии Қувваҳои Мусаллаҳ барои ҳамкорӣ дар ҳар сатҳе таъкид кард ва гуфт: "Ҳукумат, миллат ва Қувваҳои Мусаллаҳи Қатар бидонанд, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Қувваҳои Мусаллаҳи мо то поён дар канори онҳо хоҳанд истод."
Ҷаноби Сауд бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ, муовини нахуствазир ва вазири давлатӣ дар умури дифоъии Қатар низ дар ин гуфтугӯ, иқдоми режими саҳюнистӣ алайҳи кишварашро як иқдоми террористӣ донист ва аз ҳамбастагии давлат ва миллати Эрон, ба хусус тамоси телефонии раисиҷумҳури кишварамон бо амири Қатар қадрдонӣ ва ташаккур кард.
Сауд бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ ҳамлаи Исроилро мисли ханҷаре донист, ки ин режим ба шакли номардона ба Қатар задааст ва афзуд: "Ин дар ҳоле буд, ки нишасту ҷаласаҳо барои барқарории сулҳ бо ҳамоҳангӣ ва дархост аз ҳамаи тарафҳо дар ҳоли анҷом буд."
Муовини нахуствазири Қатар идома дод: "Режими саҳюнистӣ ба ҳеҷ қоида ва усул ва асосе пойбанд нест ва ин ҳодиса низ дар воқеъ убур аз ҳамаи хатҳои сурх ва нақзи ҳамаи усулҳои байналмилалӣ ва дипломасия буд."
Сауд бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ, зимни қадрдонии муҷаддад аз мавзеъҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон чӣ дар гузашта ва чӣ дар мавриди ҳодисаи ахир, тасриҳ кард: "Умедворем, ки барои баррасии ин масоил дар ояндаи наздик дидорҳое дошта бошем ва роҳкори амалӣ дар муқобили ин гуна иқдомотро ба сурати муштарак пайдо кунем."
Вай дар идома гуфт: "Таҷовузи ахире, ки ин режим алайҳи Қатар анҷом дод, дар ростои мухолифати онҳо бо иқдомоте буд, ки Қатар барои пайдо кардани роҳкорҳо барои ҳалли сулҳомези масъалаи Ғазза дар назар дошт."
Вай дар поён изҳори умедворӣ кард, ки дар нишасти Конфронси исломӣ натиҷаҳои амалӣ ва муассире ба даст ояд ва ҳамагон, ба хусус режими саҳюнистӣ, шоҳиди таъсири он бошанд.
Your Comment