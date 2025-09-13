Ҳушдори Лариҷонӣ ба ҳукуматҳои исломӣ дар бораи маҷлисҳои бенатиҷа

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Алӣ Лариҷонӣ, котиби Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ, дар паёме, ки дар саҳифаи шахсии худ дар фазои маҷозӣ мунташир кард, ба ҳукуматҳои исломӣ ҳушдор дод, ки баргузории маҷлисҳои Конфронси Исломӣ бидуни натиҷаҳои амалӣ, метавонад ба ташвиқи режими саҳюнистӣ барои таҷовузҳои ҷадид мунҷар шавад ва аз онҳо хост, то барои муқобила бо ин таҳдид, "Ситодb амалиёти муштарак" ташкил диҳанд.
Вай дар идома бо интиқод аз баргузории маҷлисҳои Конфронси Исломӣ ва Шӯрои Амният бидуни натиҷаи амалӣ, таъкид кард, ки ин нишастҳо ба манзалаи "фармоиши таҷовузи ҷадид ба режими саҳюнистӣ" аст.
Лариҷонӣ хостори ташкили "Ситодb амалиёти муштарак" барои муқобила бо девонагиҳои режими саҳюнистӣ шуд ва афзуд: Чунин тасмиме метавонад нигаронии "арбоби ин режим"-ро афзоиш диҳад ва ӯро водор кунад, то авомири худро тағйир диҳад.
Котиби Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ ҳамчунин ба ҳукуматҳои исломӣ тавсия кард, ки барои мусалмонони мазлум ва гуруснаи фаластинӣ иқдомоте анҷом диҳанд ва ҳадди ақал барои ҷилавгирӣ аз нобудии худашон тасмимоти муассире иттихоз кунанд.
Your Comment