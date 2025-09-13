Созмони Милал: Исроил ҳукми эъдоми сокинони Ғаззаро содир кардааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз маркази иттилоърасонии Фаластин, "Олга Черифко", сухангӯи дафтари ҳамоҳангии умури инсонии Созмони Милали Муттаҳид (ОЧА), ҳушдор дод, ки режими саҳюнистӣ "ҳукми эъдом"-ро барои сокинони шаҳри Ғазза содир кардааст ва фаластиниён бо интихоби душвори байни тарки шаҳр ё марг рӯ ба рӯ ҳастанд.
Вай гуфт: "Сокинони шаҳри Ғазза ба эъдом маҳкум шудаанд; ё бояд онро тарк кунанд ё бимиранд. Садҳо ҳазор ғайринизомии хаста, фарсуда ва ваҳшатзада дастур доранд то ба минтақае пурҷамъият фирор кунанд, ҷое ки ҳатто ҳайвоноти хурд низ барои ёфтани фазое барои ҳаракат дучори мушкил ҳастанд."
Ин изҳорот дар вокуниш ба ҳушдорҳои ахири Исроил барои тахлияи сокинони шаҳри Ғазза ва ишғоли он сурат гирифт.
Масъули Созмони Милал бар зарурати таваққуфи хушунатҳои ваҳшатнок дар Ғазза таъкид кард ва гуфт: "Мо ба тасмимоти фаврӣ барои ҳамвор кардани роҳ барои сулҳе пойдор, пеш аз он ки дер шавад, ниёз дорем; садоҳое барои хомӯш кардани бомбҳо ва иқдомоте барои таваққуфи хунрезӣ."
Черифко ҳамчунин бар лузуми тазмини ҷараёни бевасфаи кумакҳои башардӯстона ба Ғазза аз тариқи тамоми гузаргоҳҳо ва масирҳои марзӣ, аз ҷумла шимол, таъкид кард ва изҳор дошт: "Сокинони Ғазза гадоӣ намехоҳанд, балки хоҳони ҳаққи зиндагӣ дар амният, каромат ва сулҳ ҳастанд."
