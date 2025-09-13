Шаҳодати 10 хабарнигори яманӣ дар ҳамлаи режими саҳюнистӣ ба Санъо

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) - АБНА - Иттиҳодияи хабарнигорони Яман дар баёнияе эълом кард: "Ҳамлаҳои ҳавоии рӯзи чаҳоршанбеи режими саҳюнистӣ ба Санъо ва устони Ал-Ҷавф даҳҳо қурбонӣ ба ҷой гузошт ва дар миёни ҷонбохтагон, 10 хабарнигор ва фаъоли расонаӣ ҳузур доранд, ки дар мақари рӯзномаи «26 сентябр» машғули ба кор буданд."
Тибқи гузориши вебгоҳи «Араби21», ин иттиҳодия бо эъломи асмои ин 10 хабарнигори шаҳид эълом кард, ки «Мансур Ал-Ансӣ» хабарнигори яманӣ низ миёни маҷрӯҳон аст.
Иттиҳодияи хабарнигорони Яман ин ҳамларо «ҷинояти ҷангӣ» тавсиф карда ва хостори маҳкумияти байналмилалӣ ва тазмини амнияти хабарнигорон ва расонаҳо шудааст.
Манбаъҳои маҳаллӣ гузориш додаанд, ки бомбаборон мақари «Идораи таблиғот ва иршоди маънавӣ» дар минтақаи Ат-Таҳрири Санъоро ҳадаф қарор додааст; ҷое ки дафтарҳои рӯзномаҳои «26 сентябр» ва «Ал-Яман» ва як чопхонаи маҳаллӣ низ дар он мустақар будаанд.
Тибқи гузориши манбаъҳои яманӣ, маҷмуъи ҳамлаҳои чаҳоршанбе ба Санъо ва Ал-Ҷавф дасти кам 166 шаҳид ва захмӣ бар ҷой гузоштааст.
