Катз: «Шаҳри Ғаззаро хароб хоҳем кард!»

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Исроил Катз, вазири ҷанги режими саҳюнистӣ, Ҳамосро таҳдид кард. Вай иддао кард: "Агар Ҳамос асиронро озод накунад ва силоҳашро бар замин нагузорад, шаҳри Ғаззаро хароб хоҳем кард." Катз иддао кард: "Барои ҳимоят аз низомиёнамон бояд бо қудрат дар Ғазза ҳаракат кунем ва ба душман зарба бизанем." Эял Замир, раиси ситоди артиши режими саҳюнистӣ низ иддао кард: "Мо дар ҳоли амиқ кардани амалиётамон дар қалби шаҳри Ғазза ҳастем, ки минтақаи ҳаётии Ҳамос аст. Амалиёт дар шаҳри Ғазза маъмурияте барои таҳқиқи ҳадафи ахлоқӣ, яъне бозгардонидани асирон аст."
16 Сентябр 2025 - 17:38
Source: ABNA
