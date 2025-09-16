Мавзӯъҳои аслии дидори мақомоти амниятии Русия ва Ироқ

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Шафақ Нюз», Сергей Шойгу, дабири Шӯрои амнияти Русия, дар як сафари корӣ вориди Бағдод, пойтахти Ироқ шуд ва бо Қосим ал-Араҷӣ, мушовири амнияти миллии ин кишвар, дидор ва машварат кард.
Бар асоси эъломи ин расона, Қосим ал-Араҷӣ, мушовири амнияти миллии Ироқ дар ҳузури сафири Русия дар кишвараш аз Сергей Шойгу, дабири Шӯрои амнияти Русия ва ҳайати ҳамроҳаш дар Бағдод истиқбол кард.
Тибқи баёнияе аз дафтари расонаии Ал-Араҷӣ, ин дидор бар таҳкими равобити дуҷониба ва идомаи ҳамкорӣ дар заминаҳои мухталиф мутамарказ буд.
Гуфтугӯҳо шомили табодули тахассус, мубодилаи иттилоот ва ҳамкорӣ дар заминаи амнияти марзӣ, амнияти киберӣ, мубориза бо терроризм ва мубориза бо қочоқи маводи мухаддир буд.
Ин дидор ҳамчунин ба унвони муқаддимае барои дидори барномарезишуда байни Муҳаммад Шиёъ ал-Судонӣ, нахуствазири Ироқ, ва Владимир Путин, раисиҷумҳури Русия, дар ҳошияи иҷлоси отии сарони Араб дар Маскав ба раёсати Ал-Судонӣ анҷом шудааст.
Ҳар ду тараф ҳамчунин дар мавриди таҳаввулоти минтақаӣ, аз ҷумла талошҳои муштарак барои поён додан ба ҷанги Ғазза аз тариқи дипломатӣ ва коҳиши ранҷи фаластиниён гуфтугӯ карданд.
