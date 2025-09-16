Эрдуғон: «Сарнавишти Нетаняҳу монанди Ҳитлер хоҳад буд»

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Анатолу», Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раисиҷумҳури Туркия дар бозгашт ба кишвараш пас аз ширкат дар иҷлоси Доҳа дар ҷамъи хабарнигорон гуфт: "Ҳамлаи Исроил ба ҳайати Ҳамос дар Қатар ба чолиш кашидани ошкорои низоми ҷаҳонӣ ва қонуни байналмилалӣ аст. Дунё ҳам акнун шоҳид аст, ки Исроил таҳдиде ошкор барои низоми байналмилал аст."
Эрдуғон дар бораи рӯйкарди кишварҳои ғарбӣ барои ба расмият шинохтани Фаластин таъкид кард: "Ба расмият шинохтани давлати Фаластин аз сӯи кишварҳои ғарбӣ, ба бовари ман Исроилро беш аз пеш таҳти фишор қарор хоҳад дод. Бори дигар ин мавзӯъро дар чорчӯби Созмони Милал фарёд хоҳем зад."
Вай ҳамчунин изҳори умедворӣ кард, ки ҷабҳаи башардӯстона дар тӯли Маҷмаи умумии Созмони Милал, ки дар рӯзҳои оянда баргузор мешавад, густариш ёбад.
Раисиҷумҳури Туркия зимни интиқод аз сиёсатҳои нахуствазири режими саҳюнистӣ тасриҳ кард: "Нетаняҳу аз назари идеологӣ қариб бо Ҳитлер наздик аст. Ҳамон тавре ки Ҳитлер натавонист шикасти маҳтуми худро бубинад, Нетаняҳу низ ҳамон сарнавишти ниҳоиро таҷриба хоҳад кард. Сарони Исроил банди ҷинояткор ҳастанд, ки дидгоҳҳои ифротии худро ба идеологияи фашистӣ табдил додаанд."
Эрдуғон бо таъкид бар иттиҳоди кишварҳои мусулмон гуфт: "Би-сёр муҳим аст, ки кишварҳои исломӣ созукорҳои амниятӣ, ҳамкорӣ, табодули иттилоот ва мудирияти буҳронро дар миёни худ тавсеа диҳанд. Исроил ба арбада кашӣ дар минтақа идома медиҳад. Пас аз ин ки ба Ғазза, Сурия, Лубнон, Яман ва Эрон ҳамла кард, ба ҳайати Ҳамос дар Қатар ҳамла кард. Ба расмият шинохтани давлати Фаластин аз сӯи кишварҳои ғарбӣ, Исроилро дар тангано қарор хоҳад дод."
