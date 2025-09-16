Муаррифии 19-умин бастаи таҳримии Иттиҳоди Аврупо алайҳи Маскав ба таъхир афтод

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз ТАСС, «Политико» ба нақл аз як дипломат ва як мақоми аврупоӣ навишт Иттиҳоди Аврупо, ки қарор буд 19-умин бастаи таҳримии алайҳи Русияро фардо (17 сентябр) ироа кунад, ин корро то замони номушаххас ба таъхир андохтааст.
Ба гуфтаи манобеи «Политико», интизор намеравад, ки 19-умин бастаи таҳримӣ фардо эълом шавад ва Комиссияи Аврупо таърихи ҷадидеро барои рунамоии расмӣ аз ин таҳримҳо мушаххас накардааст.
«Политико» ёдовар шудааст, ки ин таъхир ба ин далел рух дода, ки Иттиҳоди Аврупо тамаркузи худро аз аъмоли таҳримҳои ҷадид алайҳи Русия ба фишор бар Словакия ва Маҷористон барои «коҳиши вобастагӣ ба нафти Маскав» тағйир додааст.
Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико дирӯз гуфт, ки омода аст то таҳримҳоеро алайҳи Русия аъмол кунад, аммо ба ин шарт, ки аврупоиҳо иқдоми мушобеҳ анҷом диҳанд. Ба гуфтаи вай, Вашингтон наметавонад бипазирад, ки ба таври комил алайҳи Русия иқдом кунад, дар ҳоле ки кишварҳои аврупоӣ ҳамчунон ба хариди нафти Русия идома медиҳанд.
Шарти дигари Трамп аъмоли тарифҳои 50 то 100-дарсадӣ бар Чин аст. Ба гуфтаи раисиҷумҳури Амрико, чунин иқдомоте ба поён бахшидан ба буҳрони Укроин кумак хоҳад кард ва пас аз поёни ҷанг, тарифҳои аъмолӣ лағв хоҳад шуд.
Дипломатҳои аврупоӣ мегӯянд, ки Комиссияи Аврупо 19-умин бастаи таҳримии алайҳи Русияро тибқи барнома ироа «нахоҳад» кард.
