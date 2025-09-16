Трамп гузориши «Аксиос»-ро рад кард!

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Ассошиэйтед Пресс», Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико бо радди гузориши «Аксиос», иддао кард, ки аз ҳамла ва таҷовузи ҳафтаи гузаштаи режими саҳюнистӣ алайҳи Қатар огоҳ набудааст.
Иддаои Трамп пас аз он матраҳ шудааст, ки торнамои амрикоии «Аксиос» дар гузорише навишт, ки Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ андаке пеш аз оғози амалиёт дар Доҳа алайҳи раҳбарони Ҳамос, ба Трамп иттилоъ дода буд.
Давлати Трамп иддао кардааст, ки «вақте мушакҳо дар осмон буданд, аз ин мавзӯъ огоҳ шуда ва дар натиҷа Трамп фурсате барои мухолифат бо ҳамла надоштааст.»
Бо ин ҳол, «Аксиос» ба нақл аз мақомоти исроилӣ навишт, ки Кохи Сафед аз қабл дар ҷараён қарор гирифта буд, ҳатто агар ҷадвали замонии ҳамларо фишурда фарз бикунем.
Режими саҳюнистӣ дар идомаи иқдомоти террористии худ дар минтақа сешанбеи ҳафтаи гузашта бо ҳадафи ҳазфи раҳбарони Ҳамос ба маҳалли иқомати онҳо дар Қатар ҳамлаи ҳавоӣ кард. Кишварҳои Ховари Миёна ва берун аз он ба таври густарда ин таҷовузро ба унвони иқдоме, ки метавонад ба ташдиди танишҳо дар минтақае, ки ҳамин ҳоло дар лаби варта қарор дорад, маҳкум карданд.
Трамп қаблан иддао карда буд, ки дар тасмими Исроил барои ҳамла ба Қатар мудохилае надоштааст. Ӯ дирӯз дар посух ба ин пурсиш, ки оё Нетаняҳу пеш аз ҳамла ба таври мустақим ба ӯ ҳушдор дода буд, иддао кард: "На, на. Онҳо ҳушдор надоданд."
Дафтари Нетаняҳу пас аз гузориши «Аксиос» бори дигар баёнияе, ки пас аз ҳамла ба Қатар мунташир карда буд, такрор кард ва иддао намуд, ки ин ҳамла «як амалиёти исроилии комилан мустақил» будааст.
Вашингтон ҳам муттаҳиди Қатар ва ҳам Исроил маҳсуб мешавад. Доҳа дар талош барои тартиб додани тавофуқе ҷиҳати барқарории оташбас дар Ғазза, нақши миёнҷиро ифо кардааст.
Режими саҳюнистӣ аз ҳафтуми октябри 2023 то кунун даҳҳо ҳазор фаластинӣ, ки умдаи онҳо занону кӯдакон ҳастанд, ба шаҳодат расонда ва ба буҳрони гуруснагӣ ва қаҳтӣ дар ин борика домана задааст.
Пажӯҳишгарон ва коршиносони мутааддиди ҳуқуқи башар ин кушторро ба муодили наслкушӣ тавсиф кардаанд. Тел-Авив иттиҳоми наслкуширо рад ва пас аз амалиёти Ҳамос дар ҳафтуми октябр (Тӯфони Алақсо) таҷовузот дар Ғаззаро «дифоъ аз худ» тавсиф кардааст. Артиши режими саҳюнистӣ аз он замон то кунун изофа бар Қатар, ба Лубнон, Сурия, Эрон ва Яман низ таҷовуз кардааст.
Your Comment