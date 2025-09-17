Меҳварҳои ройзании «Путин» ва нахуствазири Ҳинд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Риа Новости, Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия ва Нарендра Модӣ, нахуствазири Ҳинд имрӯз чаҳоршанбе тамос телефонӣ барқарор карданд.
Дар баёнияи содира аз сӯи дафтари раёсати ҷумҳурии Русия дар ин иртибот омадааст: «Раиси ҷумҳури Русия дар ин ройзании телефонӣ, равобити Ҳинд ва Маскавро мабнӣ бар эътимод ва дӯстӣ донист.»
Раиси ҷумҳури Русия ҳамчунин гуфт: «Ҳинд таҳти роҳбарии Модӣ сиёсати мустақил ва ҳокимиятиро думбол мекунад ва ба натиҷаҳои иқтисодии хубе даст ёфтааст.»
Путин дар идомаи тамоси телефонӣ бо Модӣ дар бораи авзои Укроин низ бо вай гуфтугӯ кард.
Владимир Путин ва Нарендра Модӣ, нахуствазири Ҳинд дар мавриди муқаддимоти сафари раиси ҷумҳури Русия ба Деҳли нав дар моҳи декабр гуфтугӯ карданд.
Тарафайн ҳамчунин аз тавсеаи муваффақиятомези феълии мушорикати роҳбурдии вижа ва мумтози Русия ва Ҳинд, ки Нарендра Модӣ саҳми шахсии қобили таваҷҷӯҳе дар тақвияти он дорад, изҳори ризоят карданд.
